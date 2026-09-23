المساعدون القضائيون يعلنون الاعتكاف

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أعلنت رابطة المساعدين القضائيين في الاعتكاف والتوقف عن العمل بعد غد الجمعة في جميع المحاكم وقصور العدل، احتجاجاً على عدم تعديل بدل النقل في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات.وأوضحت الرابطة، في بيان عقب اجتماع لها، أن الاعتكاف سيستثني الحالات المرتبطة بآخر يوم من المهلة القانونية، مشيرة إلى أن كلفة الانتقال اليومي إلى مراكز العمل باتت تشكل عبئاً كبيراً على المساعدين القضائيين في ظل تراجع القدرة الشرائية للرواتب.وطالبت لجنة المؤشر بالإسراع في تعديل بدل النقل والمبلغ المخصص لصفائح البنزين بما يتناسب مع الأسعار الحالية للمحروقات، داعية إلى اعتماد سلم متحرك شهري يحول دون تكرار الأزمة مع كل ارتفاع جديد في الأسعار.وأكدت الرابطة أن المساعد القضائي لم يعد قادراً على تحمل كلفة الوصول إلى مكان عمله من راتبه، معتبرة أن إبقاء بدل النقل على حاله يعني تحميل الموظف جزءاً متزايداً من كلفة انتقاله.وشددت على أن بدل النقل "حق يرتبط بكلفة الانتقال الفعلية"، مطالبة بتحديد قيمته على هذا الأساس.