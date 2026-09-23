حزب الله والطاشناق: الحوار هو السبيل

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لبنان

"حزب الله" و"الطاشناق": الحوار هو السبيل

Lebanon 24
23-09-2026 | 13:30
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بحث وفد من "حزب الله" مع قيادة حزب "الطاشناق" في لبنان التطورات السياسية والأمنية والأزمات الداخلية، خلال لقاء عقد في مقر "الطاشناق" في برج حمود.
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وضم وفد "حزب الله" النائبين علي فياض وأمين شري، ومسؤول العلاقات المسيحية محمد الخنسا وعبد الله زيعور، فيما شارك عن "الطاشناق" الأمين العام للجنته المركزية في لبنان ألبير بالابانيان، والنائب هاغوب بقرادونيان وعدد من أعضاء اللجنة.

وبحسب بيان العلاقات الإعلامية في "حزب الله"، تناول اللقاء الأوضاع السياسية والطروحات المطروحة داخلياً، مع التشديد على حساسية وخطورة المرحلة وضرورة اعتماد الحوار لمناقشة الملفات الخلافية وتقريب وجهات النظر وصولاً إلى مساحات مشتركة وحلول وسطية.

كما بحث المجتمعون الأوضاع الأمنية، ولا سيما الاحتلال الإسرائيلي لمناطق لبنانية وما وصفه البيان بـ"التدمير الممنهج"، إضافة إلى ملف النزوح والأوضاع الاقتصادية والمعيشية وسبل التخفيف من تداعياتها على اللبنانيين.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء أهمية استمرار التواصل والتشاور بين مختلف الأطراف بشأن القضايا المطروحة على الساحة الداخلية.
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