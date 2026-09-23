حزب الله والطاشناق: الحوار هو السبيل

Advertisement

بحث وفد من " " مع قيادة حزب "الطاشناق" في التطورات السياسية والأمنية والأزمات الداخلية، خلال لقاء عقد في مقر "الطاشناق" في برج حمود.وضم وفد "حزب الله" النائبين علي فياض وأمين شري، ومسؤول العلاقات محمد الخنسا وعبد الله زيعور، فيما شارك عن "الطاشناق" للجنته المركزية في لبنان ألبير بالابانيان، والنائب هاغوب بقرادونيان وعدد من أعضاء اللجنة.وبحسب بيان العلاقات الإعلامية في "حزب الله"، تناول اللقاء الأوضاع السياسية والطروحات المطروحة داخلياً، مع التشديد على حساسية وخطورة المرحلة وضرورة اعتماد الحوار لمناقشة الملفات الخلافية وتقريب وجهات النظر وصولاً إلى مساحات مشتركة وحلول وسطية.كما بحث المجتمعون الأوضاع الأمنية، ولا سيما لمناطق لبنانية وما وصفه البيان بـ"التدمير الممنهج"، إضافة إلى ملف النزوح والأوضاع الاقتصادية والمعيشية وسبل التخفيف من تداعياتها على اللبنانيين.وأكد الجانبان في ختام اللقاء أهمية استمرار التواصل والتشاور بين مختلف الأطراف بشأن المطروحة على الساحة الداخلية.