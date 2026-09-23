إليكم آخر خبر عن سعر ربطة الخبز!

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يواصل الغلاء في الضغط على المواطنين، مع ارتفاع أسعار مختلف السلع والمواد الأساسية، وفي مقدمتها ربطة الخبز التي بلغ سعر حجمها الوسط، بوزن لا يقل عن 830 غرامًا، 80 ألف ليرة، فيما وصل سعر الربطة الصغيرة، بوزن لا يقل عن 445 غرامًا، إلى 55 ألف ليرة. ومع استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وكلفة الإنتاج، تتزايد المخاوف من ارتفاع جديد يطال الخبز، فإلى أين يتجه سعر ربطة الخبز في المرحلة المقبلة؟أمين سر ، نعيم خواجة، كشف في حديث لـ" "، أنّه في حال ارتفاع سعر صفيحة المازوت، فإنّ سعر ربطة الخبز سيتجه إلى الارتفاع بنحو 5 آلاف ليرة، على أن تكون الزيادة تدريجية، موضحًا أنّ المحروقات تشكّل نحو 22% من قيمة ربطة الخبز.وأشار خواجة إلى أنّ سعر ربطة الخبز عاد إلى المستويات التي كان عليها خلال الفترة التي بلغ فيها سعر صرف 1500 ليرة، لافتًا إلى أنّ كلفة العمالة وبدل النقل لم تُحتسب ضمن أي زيادة حتى الآن، فيما لا يزال التسعير يعتمد على سعر صفيحة المازوت البالغ 11 دولارًا، والبنزين 13 دولارًا.وأوضح أنّه لم تتم إعادة احتساب كل عناصر كلفة إنتاج ربطة الخبز، بل جرى التركيز على العناصر الأساسية، وفي مقدمتها الطحين والمازوت.ولفت خواجة إلى أنّ ربطة الخبز لا تشكّل العبء الأكبر ضمن السلة الغذائية للمواطن، إذ تبلغ حصتها نحو 6 إلى 7%، معتبرًا أنّ زيادة قدرها 5 آلاف ليرة تبقى محدودة مقارنة بالارتفاع في أسعار المحروقات، التي تجاوزت زيادتها 100 ألف ليرة، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية واللحوم والأسماك والدواجن.وفي ما يتعلق بالدعم، أشار خواجة إلى أنّ الدولة لا تملك حاليًا القدرة على دعم الخبز أو المازوت، ولا تستطيع تطبيق سياسة الدعم في المرحلة الراهنة.وأوضح أنّ دعم الفئات الأكثر حاجة يمكن أن يتم من خلال شبكة الأمان التابعة لوزارة ، والتي تضم نحو 86 ألف عائلة، معتبرًا أنّ تقديم الدعم لهذه العائلات، سواء في سعر ربطة الخبز أو غيرها من المواد الأساسية، من شأنه مساعدة الفئات الأكثر فقرًا.وختم خواجة بالتأكيد أنّه في حال انخفض سعر المازوت، سينعكس ذلك تلقائيًا على سعر ربطة الخبز، الذي سينخفض تبعًا لذلك.