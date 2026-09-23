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لبنان

سلام عرض فرص الاستثمار على ولي عهد الكويت

Lebanon 24
23-09-2026 | 14:04
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سلام عرض فرص الاستثمار على ولي عهد الكويت
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بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري، خلال اجتماع حضره وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي.
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وتناول اللقاء التطورات في المنطقة، حيث شدد الجانبان على أهمية خفض التصعيد والحفاظ على الأمن والاستقرار وتجنب المزيد من المواجهات، فيما جدد سلام إدانة الاعتداءات التي طالت الكويت وتضامن لبنان معها.

من جهته، أكد ولي العهد الكويتي استمرار دعم بلاده للبنان، معرباً عن رغبة الكويت في توسيع استثماراتها في عدد من القطاعات.

وشكر سلام الكويت على دعمها للبنان، ولا سيما في قطاع الطاقة، مثمناً مساهمتها المرتقبة في تأمين الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان، وإبقاء لبنان ضمن أولوياتها رغم الصعوبات التي تواجه عمليات التصدير والشحن نتيجة الأوضاع الإقليمية.

وعرض سلام فرص الاستثمار المتاحة في لبنان، خصوصاً في مشاريع البنى التحتية والنقل والطاقة والربط الإقليمي، فيما أبدى ولي العهد الكويتي استعداد بلاده لتعزيز التعاون والاستثمار في هذه المجالات.

كما أكد سلام جاهزية المرافئ اللبنانية للمساهمة في تسهيل حركة الاستيراد والتصدير مع الكويت، واتفق الجانبان على العمل لتوسيع التبادل التجاري والاستثماري وعقد ملتقى اقتصادي واستثماري لبناني - كويتي في أقرب وقت.
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مؤسسة كهرباء لبنان

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نواف سلام

اللبنانية

الكويتي

من جهته

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