سلام عرض فرص الاستثمار على ولي عهد الكويت

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بحث رئيس الحكومة مع ولي عهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري، خلال اجتماع حضره والمغتربين يوسف رجي.وتناول اللقاء التطورات في المنطقة، حيث شدد الجانبان على أهمية خفض التصعيد والحفاظ على الأمن والاستقرار وتجنب المزيد من المواجهات، فيما جدد سلام إدانة الاعتداءات التي طالت الكويت وتضامن معها.، أكد ولي استمرار دعم بلاده للبنان، معرباً عن رغبة الكويت في توسيع استثماراتها في عدد من القطاعات.وشكر سلام الكويت على دعمها للبنان، ولا سيما في قطاع الطاقة، مثمناً مساهمتها المرتقبة في تأمين الفيول لمؤسسة ، وإبقاء لبنان ضمن أولوياتها رغم الصعوبات التي تواجه عمليات التصدير والشحن نتيجة الأوضاع الإقليمية.وعرض سلام فرص الاستثمار المتاحة في لبنان، خصوصاً في مشاريع البنى التحتية والنقل والطاقة والربط الإقليمي، فيما أبدى ولي العهد الكويتي استعداد بلاده لتعزيز التعاون والاستثمار في هذه المجالات.كما أكد سلام جاهزية المرافئ للمساهمة في تسهيل حركة الاستيراد والتصدير مع الكويت، واتفق الجانبان على العمل لتوسيع التبادل التجاري والاستثماري وعقد ملتقى اقتصادي واستثماري لبناني - في أقرب وقت.