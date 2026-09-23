مندوب إسرائيل: بقاء "اليونيفيل" يعني بقاء "حزب الله"

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قال مندوب لدى داني دانون إن الرئيس مسعود بزشكيان يحاول "لعب دور الضحية"، معتبراً أن قدرات طهران النووية والصاروخية تراجعت، ومتهماً بتمويل الحوثيين و" " و"حماس" بهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة.وأضاف دانون، في مقابلة مع " عربية"، أن أي اتفاق بين وإيران يجب أن يكون "إيجابياً ومراقباً"، متهماً طهران بمحاولة كسب الوقت والسعي إلى تطوير برنامج للدمار الشامل. كما أكد أن إسرائيل ستواصل قتال "حزب الله" و"حماس" والحوثيين.وفي الملف اللبناني، قال دانون إن إسرائيل تريد إقامة روابط مباشرة مع الجيش اللبناني، معتبراً أن ذلك يشكل السبيل لبسط السيطرة في المنطقة ومنع عودة "حزب الله".ودعا إلى إنهاء مهمة قوات "اليونيفيل" في جنوب ، على أن يبسط الجيش اللبناني والحكومة سيطرتهما على الأراضي ، قائلاً إن إسرائيل تعارض التجديد للقوات الدولية لأن بقاءها، وفق تعبيره، يعني عودة "حزب الله".أما في الملف السوري، فأكد دانون أن إسرائيل تؤمن بالتفاوض السلمي مع دمشق، لكنه برر وجود القوات في مناطق سورية بما وصفه بـ"أنشطة راديكالية متطرفة" في دمشق والقنيطرة ومناطق قريبة من الحدود.وأضاف أن هدف إسرائيل، بحسب قوله، ليس التوسع أو السيطرة على أراضٍ سورية، متحدثاً في الوقت نفسه عن مخاوف إسرائيلية من التحركات التركية في ، ومتهماً أنقرة بامتلاك "دوافع ورغبات" للاستيلاء على أراضٍ سورية.