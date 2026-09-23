تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سلام بين الحضور الرسمي والتجاهل الاميركي

جاد الحاج - Jad El Hajj

|
Lebanon 24
23-09-2026 | 15:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
سلام بين الحضور الرسمي والتجاهل الاميركي
سلام بين الحضور الرسمي والتجاهل الاميركي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لم يكن تجاهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئيس الحكومة نواف سلام، خلال الاجتماع الذي جمعه بعدد من القادة العرب في نيويورك، حدثاً يمكن فصله عن واقع لبنان السياسي وموقعه في الحسابات الإقليمية والدولية. فالمشهد الذي خصّ فيه ترامب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمصافحة حارة، وتبادل التحيات مع عدد من القادة الحاضرين، فيما قوبل حضور رئيس الحكومة اللبنانية بتجاهلٍ واضح، أعاد إلى الواجهة أسئلة تتصل بحجم الحضور اللبناني لدى الإدارة الأميركية، ومدى قدرة السلطة الحالية على ترجمة علاقاتها الخارجية إلى مكاسب سياسية في مرحلة تُرسم فيها ملامح جديدة للمنطقة.
Advertisement
 
غير أن الأسوأ من المشهد بحدّ ذاته كان ردّ سلام على الحادثة، بعدما اختار الحديث عن محاولات الاصطياد في المياه العكرة، مبرّراً تجاهل ترامب له. وبذلك، انتقل النقاش من موقع لبنان في اجتماع دولي إلى سجال داخلي أراد سلام فتحه، في حين أن المسألة لا تتعلق به بصفته الشخصية، بل برئيس حكومة يمثل دولة تواجه واحدة من أصعب مراحلها السياسية والأمنية. وبالتالي فإن السجال الداخلي لا يبدد التساؤلات التي أثارها المشهد، بل يطرح سؤالاً إضافياً حول طبيعة التعاطي الأميركي مع لبنان في هذه المرحلة.
 
وفي ظلّ تعويل الحكومة على علاقاتها مع واشنطن، ورهانها على دورها في معالجة الملفات الحساسة، يبرز التساؤل عما إذا كان المشهد يعكس تراجعاً في الاندفاع الأميركي تجاه لبنان، ولا سيما في ما يتعلق بالجهود الرامية إلى وقف الحرب، وذلك نتيجة تحوّل أولويات الإدارة الأميركية نحو ملفات إقليمية أخرى. ورغم أن تصرف ترامب وحده لا يكفي لإثبات تبدّل في الموقف الأميركي، إلا أن الظروف التي يمر بها لبنان تجعل من الصعب التعامل مع المشهد بمعزل عن مسار العلاقات بين البلدين.
 
ورغم جولات التفاوض والاتصالات المكثفة التي خاضتها السلطة اللبنانية مؤخراً، لا تزال الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة، فيما تتفاقم الضغوط السياسية والأمنية على لبنان، من دون أن تنجح المساعي الدبلوماسية في تأمين ضمانات تحول دون استمرارها. وفي ظل هذا الواقع، تبدو الفجوة واضحة بين حجم الرهانات التي وضعتها الحكومة على الوساطات الدولية وما تحقق منها على الأرض، خصوصاً أن لبنان دخل هذه المفاوضات مثقلاً بأزماته، من دون أن تتمكن السلطة من توظيف ما تملكه من أوراق سياسية وتفاوضية لتحسين موقعه.
 
ومما لا شك فيه أن حكومة نواف سلام تتحمل مسؤولية ما آلت إليه مكانة لبنان في علاقاته الخارجية، بعدما بالغت في التعويل على الدعم الأميركي وحده ، وقدّمت علاقاتها مع واشنطن باعتبارها مدخلاً لتعزيز الحضور اللبناني على الساحة الدولية. غير أن مشهد نيويورك جاء ليضع هذه الرهانات أمام اختبار سياسي، ويثير علامات استفهام حول حجم الاهتمام الذي توليه الإدارة الأميركية للحكومة اللبنانية، وما إذا كانت الأخيرة قد بالغت في تقدير موقعها لدى واشنطن، فيما تبدو حسابات الإدارة الأميركية وأولوياتها بعيدة عمّا حاولت الحكومة إظهاره طوال الفترة الماضية.
 
ولعلّ ما كشفه مشهد نيويورك يتجاوز حدود التجاهل الأميركي نحو خفّة التعاطي التي أظهرها سلام، وعجزه عن إثبات حضوره في محفل دولي بهذا المستوى. فبدلاً من أن يتوقف عند دلالة تجاهل الرئيس الأميركي له، انشغل بإيجاد التبريرات، ثم نقل المعركة إلى الداخل، موجّهاً سهامه نحو اللبنانيين. وإذا كان سلام لم يحظَ بالاهتمام الذي كان ينتظره من واشنطن، فهو بلا شك لا يمكنه التعويض عن ذلك بخوض معركة مع شعبه، والاستخفاف بمشهدٍ لا يمسّ شخصه، بل مكانة لبنان الذي يمثله وموقع رئاسة الحكومة.
 
وفي المقابل، حملت الحفاوة التي استقبل بها ترامب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وما رافقها من إشادة علنية به، دلالات سياسية يصعب تجاهلها، ولا سيما عند مقارنتها بطريقة تعامله مع رئيس الحكومة اللبنانية. فرغم التنازلات التي قدّمتها حكومة سلام استجابةً للمطالب الأميركية، من دون أن تنتزع في المقابل ضمانات تحمي لبنان، لم ينعكس هذا المسار على مستوى الاهتمام الأميركي بها. ولعلّ المفارقة الأبرز أن واشنطن، التي تواصل الضغط على بيروت، تُظهر في تعاملها مع أنقرة أهمية الموقع السياسي وأوراق القوة في فرض الحضور على الساحة الدولية، فيما لا تزال الحكومة اللبنانية تعتقد أن الاستجابة للمطالب الأميركية كفيلة وحدها بمنحها المكانة التي تسعى إليها.
 
في المحصلة، قد يمرّ ما حدث في نيويورك سريعاً في زحمة الأحداث، لكن ما يصعب تجاوزه هو الطريقة التي باتت تُدار بها صورة لبنان في الخارج. فحين يصبح رئيس الحكومة معنياً بتفسير ما جرى أكثر من التقاط دلالاته، تكون المسألة قد تجاوزت الإحراج إلى خلل في فهم الموقع الذي يمثله. وما بدا استخفافاً بالمشهد ككل لا يطال سلام وحده، لأن حضوره هناك لم يكن حضوراً شخصياً، وضعف حضوره في اجتماع بهذا المستوى لا يُحسب عليه وحده، بل على الحكومة التي يرأسها وعلى لبنان الذي يمثله، خصوصاً أن سلام نفسه هو من اختار التعويل على علاقاته الخارجية وتقديمها باعتبارها إحدى نقاط قوة حكومته.
 
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
قائد الجيش تسلّم دعوة رسمية لحضور الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 04:46:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر رسمي لبناني: رفضنا مناقشة هذا الملف بحضور الوفد الإسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 04:46:03 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة بعد لقائه سلام: وجّهنا دعوة لرئيس الحكومة لحضور معرض "Experia"
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 04:46:03 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: الموقف اللبناني الرسمي يتمسّك بالحاجة إلى وجود قوة أممية في الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 04:46:03 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

عربي-دولي

مقالات لبنان24

دونالد ترامب

اللبناني على

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

إسرائيل

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جاد الحاج - Jad El Hajj

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:54 | 2026-09-23
Lebanon24
16:48 | 2026-09-23
Lebanon24
16:19 | 2026-09-23
Lebanon24
16:19 | 2026-09-23
Lebanon24
16:09 | 2026-09-23
Lebanon24
16:00 | 2026-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24