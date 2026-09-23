رجي من نيويورك: دعم إيطالي إضافي لقرى الجنوب

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واصل والمغتربين يوسف رجي لقاءاته في نيويورك على هامش أعمال الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث بحث مع الحكومة ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني تطورات الوضع في والسبل الكفيلة بتحقيق استقرار دائم، إضافة إلى الدور الإيطالي في أي حل مستقبلي في ضوء الورقة المشتركة مع .وشدد رجي خلال اللقاء على أهمية المساعدة في تأمين انسحاب من الأراضي المحتلة، وبسط الدولة سيطرتها بواسطة قواها الأمنية الشرعية، وعودة الأهالي إلى قراهم، طالباً من إيطاليا دعم عودة السكان وتوفير مقومات الصمود للقرى التي رفض أهلها مغادرتها.وفي هذا السياق، أعلن تاجاني تخصيص مبلغ مالي إضافي للقرى في ، دعماً لبقاء أهلها في أرضهم، لما لذلك، بحسب ما جاء في اللقاء، من دور في تثبيت الاستقرار وترسيخ التنوع والعيش المشترك.وفي نيويورك أيضاً، التقى رجي نظيره الإندونيسي سوغيونو، وشكره على التضحيات التي قدمتها الكتيبة الإندونيسية العاملة ضمن قوات "اليونيفيل".وبحث الجانبان تداعيات أزمة مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي، ولا سيما قطاع الطاقة، والبدائل التي تعمل عليها إندونيسيا بالاعتماد على الطاقة النظيفة.وفي ختام اللقاء، وقع الوزيران اتفاقاً للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة في البلدين.