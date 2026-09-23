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لبنان

رجي من نيويورك: دعم إيطالي إضافي لقرى الجنوب

Lebanon 24
23-09-2026 | 16:19
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رجي من نيويورك: دعم إيطالي إضافي لقرى الجنوب
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واصل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي لقاءاته في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث بحث مع نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني تطورات الوضع في لبنان والسبل الكفيلة بتحقيق استقرار دائم، إضافة إلى الدور الإيطالي في أي حل مستقبلي في ضوء الورقة المشتركة مع فرنسا.
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وشدد رجي خلال اللقاء على أهمية المساعدة في تأمين انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، وبسط الدولة اللبنانية سيطرتها بواسطة قواها الأمنية الشرعية، وعودة الأهالي إلى قراهم، طالباً من إيطاليا دعم عودة السكان وتوفير مقومات الصمود للقرى التي رفض أهلها مغادرتها.

وفي هذا السياق، أعلن تاجاني تخصيص مبلغ مالي إضافي للقرى المسيحية في جنوب لبنان، دعماً لبقاء أهلها في أرضهم، لما لذلك، بحسب ما جاء في اللقاء، من دور في تثبيت الاستقرار وترسيخ التنوع والعيش المشترك.

وفي نيويورك أيضاً، التقى رجي نظيره الإندونيسي سوغيونو، وشكره على التضحيات التي قدمتها الكتيبة الإندونيسية العاملة ضمن قوات "اليونيفيل".

وبحث الجانبان تداعيات أزمة مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي، ولا سيما قطاع الطاقة، والبدائل التي تعمل عليها إندونيسيا بالاعتماد على الطاقة النظيفة.

وفي ختام اللقاء، وقع الوزيران اتفاقاً للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة في البلدين.
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