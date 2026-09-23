رجي بحث مرحلة ما بعد "اليونيفيل" مع نظيرته الأيرلندية

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عقد والمغتربين ، في ، اجتماعاً مع وزيرة الخارجية والدفاع والتجارة هيلين ماكنتي، بحثا خلاله الأوضاع في والصيغ المطروحة لمرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوات "اليونيفيل".وأعرب رجي عن قلق لبنان من التداعيات التي قد يخلّفها أي فراغ بعد مغادرة قوات حفظ السلام، مجدداً تمسك بوجود دولي في .وتناول اللقاء أيضاً اتفاق الإطار الموقع مع برعاية أميركية، حيث أشار رجي إلى أن التحديات التي تواجه تنفيذه تتمثل، من جهة، في استمرار الاعتداءات ، ومن جهة أخرى، في رفض " " التعاون مع قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة.من جهتها، أثارت ماكنتي ملف مقتل جنود من الكتيبة الأيرلندية العاملة ضمن قوات حفظ السلام، مستفسرة عن مسار التحقيقات وما إذا جرت محاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات.