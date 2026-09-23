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لبنان

رجي بحث مرحلة ما بعد "اليونيفيل" مع نظيرته الأيرلندية

Lebanon 24
23-09-2026 | 16:48
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رجي بحث مرحلة ما بعد اليونيفيل مع نظيرته الأيرلندية
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عقد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، في نيويورك، اجتماعاً مع وزيرة الخارجية والدفاع والتجارة الأيرلندية هيلين ماكنتي، بحثا خلاله الأوضاع في لبنان والصيغ المطروحة لمرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوات "اليونيفيل".
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وأعرب رجي عن قلق لبنان من التداعيات التي قد يخلّفها أي فراغ بعد مغادرة قوات حفظ السلام، مجدداً تمسك الحكومة اللبنانية بوجود دولي في جنوب لبنان.

وتناول اللقاء أيضاً اتفاق الإطار الموقع مع إسرائيل برعاية أميركية، حيث أشار رجي إلى أن التحديات التي تواجه تنفيذه تتمثل، من جهة، في استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، ومن جهة أخرى، في رفض "حزب الله" التعاون مع قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة.

من جهتها، أثارت ماكنتي ملف مقتل جنود من الكتيبة الأيرلندية العاملة ضمن قوات حفظ السلام، مستفسرة عن مسار التحقيقات وما إذا جرت محاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات.
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