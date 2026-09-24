تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جابر بحث مع مصدّري الخضار والفاكهة تسهيلات لتنشيط الصادرات الزراعية

Lebanon 24
24-09-2026 | 06:05
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
جابر بحث مع مصدّري الخضار والفاكهة تسهيلات لتنشيط الصادرات الزراعية
جابر بحث مع مصدّري الخضار والفاكهة تسهيلات لتنشيط الصادرات الزراعية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل وزير المالية ياسين جابر وفداً من نقابة مستوردي ومصدّري الخضار والفاكهة في لبنان، بحضور مستشاره للشؤون الجمركية العميد عبد المطلب الحناوي، وجرى عرض واقع عمليات التصدير والصعوبات التي يواجهها القطاع، والسبل الممكنة لتقديم تسهيلات تسهم في تنشيط الصادرات الزراعية اللبنانية.
Advertisement

وعقب اللقاء، أكد جابر أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز تصدير الإنتاج الزراعي اللبناني، ولا سيما بعد إزالة عدد من العقبات التي كانت تعترض عبور الشاحنات، إلى جانب تعزيز إجراءات التدقيق في حمولاتها من خلال تشغيل الجمارك لأجهزة المسح الضوئي (السكانر) في منطقة المصنع وفي المرافئ.

وأوضح أن الوفد عرض عدداً من المشكلات والمطالب، من بينها مستحقات تعود إلى سنوات سابقة لدى مؤسسة إيدال لم يحصل عليها المصدّرون، مشيراً إلى أن هذا الموضوع سيجري بحثه والتشاور بشأنه داخل الحكومة بهدف التوصل إلى تسوية مناسبة.

وأضاف جابر أن البحث تناول أيضاً إمكان تقديم تسهيلات أو إعفاءات جمركية لاستيراد شاحنات جديدة مخصّصة للتصدير، ولا سيما الشاحنات المبرّدة، في ظل النقص في أعداد الشاحنات المجهزة لهذه الغاية، بما يساعد على تأمين وسائل نقل ملائمة للمسافات الطويلة وتعزيز وصول المنتجات الزراعية اللبنانية إلى الأسواق العربية والخليجية.

وأشار إلى أن أي إعفاءات جمركية من هذا النوع تحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء، مؤكداً أن مطالب النقابة ستُبحث مع رئيس الحكومة والوزراء المختصين تمهيداً لعرض ما يلزم منها على مجلس الوزراء.

ونوّه جابر بالجهود التي يبذلها وزير الزراعة من خلال اتصالاته وجولاته في الدول المجاورة بهدف تعزيز الصادرات الزراعية اللبنانية وفتح مزيد من الأسواق أمامها، مؤكداً استعداد الحكومة للتعاون في كل ما من شأنه دعم هذا القطاع وتنشيط حركة التصدير. 
مواضيع ذات صلة
سلام ترأس إجتماعاً لبحث إعادة تفعيل سوق الخضار والفاكهة المركزيّ في بيروت
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 14:46:24 Lebanon 24 Lebanon 24
هاني إلى الأردن لبحث وتعزيز الصادرات الزراعية اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 14:46:24 Lebanon 24 Lebanon 24
اللقاء الوطني للهيئات الزراعية بحث مع أبو حمدان ضمان المزارعين صحياً
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 14:46:24 Lebanon 24 Lebanon 24
هاتي بحث مع شخصيات نيابية وبلدية ونقابية ملفات الغابات والتنمية الزراعية والصيد البحري
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 14:46:24 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

مجلس الوزراء

وزير الزراعة

وزير المالية

ياسين جابر

اللبنانية

الجمارك

الخليجي

الخليج

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:37 | 2026-09-24
Lebanon24
07:30 | 2026-09-24
Lebanon24
07:30 | 2026-09-24
Lebanon24
07:24 | 2026-09-24
Lebanon24
07:00 | 2026-09-24
Lebanon24
06:45 | 2026-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24