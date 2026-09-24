رجي: علاقات لبنان والأردن ممتازة ومشاريع مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والربط الكهربائي

قال وزير الخارجية
والمغتربين يوسف رجي إن "الأردن كان من أوائل الداعمين للجيش اللبناني، كما كان من أوائل الدول التي قدمت مساعدات إنسانية للبنان خلال الحروب وانفجار مرفأ بيروت
.
ووصف رجي في حديث خاص الى قناة "المملكة
" الاردنية من نيويورك
خلال تغطية تلفزيونية لاجتماعات الدورة
الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، العلاقات الأردنية اللبنانية
بـ"الممتازة" وتمتد لأكثر من 60 عاما"، مشيرا إلى أن "جلالة الملك عبدالله الثاني يولي لبنان
اهتماما ويدافع عن قضيته في المحافل الدولية.
وأشار إلى أن "الأردن كان من أكثر الدول دعما ومساعدة للجيش اللبناني"، موضحا أن "هناك مؤتمرات تحضيرية للمؤتمر العام الذي سيحدد الاحتياجات المطلوبة لمساعدة الجيش، وكان مؤتمر باريس
إحدى هذه الخطوات التحضيرية".
وفي الشأن الاقتصادي، قال رجي إن" هناك مشاريع مشتركة مع الأردن يجري العمل عليها، تشمل التعاون الاقتصادي وتبادل الاستثمارات، إضافة إلى مشروع الربط الكهربائي الذي تأخر بسبب الأوضاع السابقة في سوريا
، ومشروع نقل الغاز
الذي لا يزال قيد الدراسة".
وأكد أن "هذه المشاريع مهمة للبنان وللمنطقة بأكملها وتعزز العلاقات بين البلدين".
وقال رجي إن" هناك إجماعا دوليا على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية
على الأردن ودول الخليج".