تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مؤشرات اميركية لا تخدم المسار اللبناني والجولة التفاوضية الثامنة في دائرة الانتظار

Lebanon 24
24-09-2026 | 23:04
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
مؤشرات اميركية لا تخدم المسار اللبناني والجولة التفاوضية الثامنة في دائرة الانتظار
مؤشرات اميركية لا تخدم المسار اللبناني والجولة التفاوضية الثامنة في دائرة الانتظار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت روزانا بو منصف في" النهار": يكشف دبلوماسي لبناني أن اجتماعا عقد بينه وبين دبلوماسيين أميركيين بعد نحو شهرين على انتخاب الرئيس جوزاف عون وتأليف حكومة الرئيس نواف سلام، وأبلغوه أن القوة الدولية في جنوب لبنان ستنتهي مهمتها في نهاية سنة 2025، إذ بات للبنان دولة عليها أن تتحمل مسؤولياتها على كل المستويات، بما في ذلك جنوبا.
Advertisement

ففوجئ الدبلوماسي اللبناني الذي سأل كيف يمكن تحميل الدولة مسؤولية مماثلة، ولم يُعط العهد الجديد فرصة بعد، ولا سيما أن لبنان كان يخرج من حرب إسناد غزة منهكا مع مزيد من الانهيار وتفكك المؤسسات نتيجة فراغ رئاسي كارثي وانهيار مالي أكثر كارثية. أُعطي لبنان لاحقا فرصة حتى نهاية 2026 من أجل إيجاد مخرج لإنهاء مهمة "اليونيفيل" التي لم تعد الولايات المتحدة تراها مفيدة، على غير ما ينظر إليها لبنان.

واقع الحال أن القوة الدولية لم تعد تصلح كقوة "حفظ" سلام، أي المحافظة على ستاتيكو تهدئة أو هدنة كما حصل عام 1978. ما بات الجنوب في حاجة إليه هو قوة تصنع السلام نتيجة الوضع المتغير فيه، فيما لا أفق لانسحاب إسرائيلي في المدى المنظور. وتاليا، يواجه لبنان تحديا إزاء رغبة أي دولة، وفق ما أبلغ، في عدم تحديد مهمات جنودها، إذ إن "صنع" السلام وفق الغطاء الدولي الذي يسعى إليه لبنان يعني إدراج المهمة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يرفضه لبنان، تحت طائلة أن تكون القوة مماثلة لـ"اليونيفيل". يضاف إلى ذلك حاجة الدول التي تبدي استعدادها للمساعدة في هذا الإطار، إلى ضمان أمن جنودها وحمايتهم، وهذا قد لا يكون متاحا في مهمة "صنع" السلام.

أما في الكلام على رغبة لبنانية في تحفيز انسحاب إسرائيلي بضغط أميركي في جولة ثامنة من المفاوضات، فثمة مراقبون دبلوماسيون يعتقدون أن لبنان يجب ألا يضغط كثيرا أو يسعى إلى جولة ثامنة تعقد في تشرين الأول المقبل، أي قبل أسبوعين أو ثلاثة من الانتخابات الإسرائيلية، لأنها قد لا تؤدي إلى أي نتيجة من جهة، وتدخل عنصرا من عناصر التوظيف في هذه الانتخابات من جهة أخرى.
إن المؤشرات العلنية لم تخدم المسار اللبناني ، إذ إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في رسالته الأخيرة إلى الرئيس جوزاف عون مثنيا على شجاعته، أهمل الإشارة إلى اتفاق الإطار أو الرغبة في إعطاء هذا المسار دفعا، كما أنه في خطابه أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي لم يشر إلى الجهد الأميركي لجمع لبنان وإسرائيل، لدى تعداده إنجازاته في إنهاء ثماني حروب في أنحاء العالم، وهو مؤشر لعدم نهائية هذا الملف بعد. والأهم من ذلك كله أن واشنطن لم تضغط على إسرائيل بما يكفي خلال ثلاثة أشهر من توقيع اتفاق الإطار لتنفذ انسحابا ولو جزئيا قبل موعد انتخاباتهم بأسابيع قليلة.  
 
مواضيع ذات صلة
الجولة التفاوضية الثامنة في روما محور "لقاء السفيرين" في واشنطن
lebanon 24
Lebanon24
25/09/2026 09:17:26 Lebanon 24 Lebanon 24
موافقة بيروت على جولة تفاوضية ثامنة مرهونة بالجواب الإسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
25/09/2026 09:17:26 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تؤجل الجولة الثامنة.. والعقدة الإسرائيلية تعقّد المسار
lebanon 24
Lebanon24
25/09/2026 09:17:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الجولة التفاوضية الثامنة بين لبنان واسرائيل رهن الاتصالات الاميركية.. رفض إسرائيلي لمناطق تجريبية قبل انهاء "علي الطاهر"
lebanon 24
Lebanon24
25/09/2026 09:17:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

دونالد ترامب

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

إسرائيل

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:15 | 2026-09-25
Lebanon24
02:09 | 2026-09-25
Lebanon24
02:00 | 2026-09-25
Lebanon24
01:45 | 2026-09-25
Lebanon24
01:41 | 2026-09-25
Lebanon24
01:39 | 2026-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24