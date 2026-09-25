تحرك لشمول العاملين في الزراعة بالضمان الاجتماعي

بحث "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في " مع رئيس مجلس إدارة ، المسارات القانونية والإدارية اللازمة لشمول العاملين في القطاع الزراعي بالضمان ووضع المشروع موضع التنفيذ.

وجرى خلال الاجتماع عرض القوانين السابقة التي تُخضع القطاع الزراعي، ولا سيما العمال الدائمين، لأحكام الضمان الصحي، مع التأكيد أن تنفيذها لا يزال يحتاج إلى استكمال المراسيم التطبيقية والإجراءات القانونية.

وضم وفد والضمان رئيسها علي تامر، ورئيس صندوق التعاضد الصحي الزراعي في وأمين سر اللجنة طارق الحسين، وأمين سر لجنة الشتول والبذور مصباح عبيد، وعضو اللجنة إبراهيم نحلة، وممثل اتحاد التعاونيات في لبنان غسان منعم. وحضر مدير التفتيش الإداري في الضمان نسيب العاكوم ممثلاً الصندوق في اللجنة.

وهنأ الوفد بتوليه رئاسة مجلس إدارة الضمان، فيما نوّه الأخير بمتابعة وزراء الزراعة والعمل والصحة للملف وتكليف ممثلين عن الوزارات المعنية بالتنسيق والمتابعة.