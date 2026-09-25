تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تحرك لشمول العاملين في الزراعة بالضمان الاجتماعي

Lebanon 24
25-09-2026 | 04:13
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
تحرك لشمول العاملين في الزراعة بالضمان الاجتماعي
تحرك لشمول العاملين في الزراعة بالضمان الاجتماعي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

بحث "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان" مع رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشارة الأسمر، المسارات القانونية والإدارية اللازمة لشمول العاملين في القطاع الزراعي بالضمان ووضع المشروع موضع التنفيذ.

وجرى خلال الاجتماع عرض القوانين السابقة التي تُخضع القطاع الزراعي، ولا سيما العمال الدائمين، لأحكام الضمان الصحي، مع التأكيد أن تنفيذها لا يزال يحتاج إلى استكمال المراسيم التطبيقية والإجراءات القانونية.

وضم وفد لجنة الصحة والضمان رئيسها علي تامر، ورئيس صندوق التعاضد الصحي الزراعي في عكار وأمين سر اللجنة طارق الحسين، وأمين سر لجنة الشتول والبذور مصباح عبيد، وعضو اللجنة إبراهيم نحلة، وممثل اتحاد التعاونيات في لبنان غسان منعم. وحضر مدير التفتيش الإداري في الضمان نسيب العاكوم ممثلاً الصندوق في اللجنة.

وهنأ الوفد الأسمر بتوليه رئاسة مجلس إدارة الضمان، فيما نوّه الأخير بمتابعة وزراء الزراعة والعمل والصحة للملف وتكليف ممثلين عن الوزارات المعنية بالتنسيق والمتابعة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحرّك فوري لوزارة الزراعة لحماية أسد محتجز في اللبوة
lebanon 24
Lebanon24
25/09/2026 11:40:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الضمان الإجتماعيّ: 53 مليون دولار أميركي سلفات استشفائيّة منذ مطلع العام
lebanon 24
Lebanon24
25/09/2026 11:40:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"المجلس الدستوري" يَرُدّ طعن النواب بقانون الضمان الاجتماعي
lebanon 24
Lebanon24
25/09/2026 11:40:13 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام هنأ الأسمر بانتخابه على رأس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واستقبل العبسي
lebanon 24
Lebanon24
25/09/2026 11:40:13 Lebanon 24 Lebanon 24

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

الصندوق الوطني للضمان

مجلس إدارة الصندوق

الصندوق الوطني

بشارة الأسمر

صندوق الوطني

عضو اللجنة

لجنة الصحة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:31 | 2026-09-25
Lebanon24
04:26 | 2026-09-25
Lebanon24
04:23 | 2026-09-25
Lebanon24
04:20 | 2026-09-25
Lebanon24
04:16 | 2026-09-25
Lebanon24
04:15 | 2026-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24