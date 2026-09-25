تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

قلق داخل المخيمات الفلسطينية وتعثر الوساطة بين رام الله ودبور

Lebanon 24
25-09-2026 | 22:59
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
قلق داخل المخيمات الفلسطينية وتعثر الوساطة بين رام الله ودبور
قلق داخل المخيمات الفلسطينية وتعثر الوساطة بين رام الله ودبور photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب ميشال نصر في" الديار": منذ الحديث عن ملف نزع السلاح، عادت المخيمات الفلسطينية إلى الواجهة، ليس باعتبارها ملفاً أمنياً فحسب، بل كعنوان سياسي شديد الحساسية، تتقاطع عنده حسابات لبنانية وفلسطينية وإقليمية ودولية. فالسلاح داخل المخيمات الذي يرتبط عملياً بموقع الفصائل الفلسطينية، وبعلاقتها بالدولة اللبنانية، وبالتوازنات التي حكمت هذا الملف لعقود، لا تبدو أي معالجة له منفصلة عن مسار إعادة تثبيت سلطة الدولة وقرارها السيادي، ما يجعل المخيمات جزءاً من معادلة سياسية أوسع، تتجاوز حدودها الجغرافية وتمتد خيوطها إلى عواصم ومرجعيات خارجية.
Advertisement
وفيما تؤكد السلطة الوطنية في رام الله، بشكل دائم، استعدادها لاستكمال تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من خطة نزع السلاح، أي المتوسط والخفيف منه، بعد إنجاز المرحلة الأولى مع تسليم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية السلاح الثقيل، ترتفع في المقابل أصوات داخل المخيمات تنتقد أداء السلطة الفلسطينية، معتبرة أنها فرّطت بأوراق مهمة من دون الحصول على أي مقابل واضح، حيث تقول أوساط فلسطينية مستقلة، ان القيادة أخلت بمعادلة هي صاحبتها بالاساس، تقوم على مقايضة السلاح بتحسين أوضاع اللاجئين، الاجتماعية والمعيشية، وانتزاع مزيد من الحقوق، لا سيما في ما يتصل بالعمل والحياة المدنية والخدمات الأساسية.وتابعت الاوساط،بان هذه الانتقادات لاقت أرضا خصبة، في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها لبنان، والتي انعكست بصورة أشد داخل المخيمات، حيث ارتفعت معدلات الفقر والبطالة وتراجعت القدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية، تزامنا مع تراجع خدمات "الأونروا" وتقلص برامجها، والاهم انخفاض حجم التمويل الذي كانت تقدمه أطراف عربية لبعض المجموعات.
وأشارت الاوساط الى أن الاجراءات التي يتخذها الجيش، خصوصا في مخيمي الرشيدية وعين الحلوة من تشديد "للخناق والتضييق" حولها، في ظل بعض التحركات "المريبة" داخلها، وفقا للتبرير اللبناني، وما حصل من "خنق" لمخيم البداوي، مع تسلم الجيش للمدخل الوحيد له، زاد من النقمة الفلسطينية، والمخاوف داخل تلك المخيمات، التي تشهد اعادة رسم لخارطة أمنها الداخلي وللتوازنات بين الفصائل داخلها، مع تراجع كبير في قدرات فتح وحلفائها لصالح تقدم الجماعات الاسلامية والمتطرفة، ما يثير المخاوف من "نهر بارد جديد" في أي لحظة. وكشفت الأوساط أن السلوك السياسي للسلطة الفلسطينية وممثليها في لبنان أسهم، خلال الفترة الماضية، في زيادة حالة التململ داخل المخيمات، ولا سيما في ظل شعور شريحة من اللاجئين بأن القرارات المتعلقة بمستقبلهم تُتخذ بعيداً عنهم ومن دون إشراكهم في النقاش، واضعة زيارات نجل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ياسر عباس، إلى لبنان، في هذا الاطار، مشيرة إلى أنه، خلال الزيارات التي قام بها، لم يُسجّل له، زيارته إلى أي من المخيمات أو عقد لقاءات موسعة مع ممثلين عن اللاجئين للاستماع مباشرة إلى مطالبهم وهواجسهم. ورأت الأوساط أن هذا الأسلوب عزّز الانطباع بوجود فجوة متنامية بين القيادة السياسية الفلسطينية في الخارج والواقع اليومي للاجئين، والذي عبرت عنه بشكل فاضح، محاولات إعادة ترتيب المشهد الفلسطيني السياسي والأمني داخل لبنان، من خلال اختيار شخصيات وقيادات على "قياس مشاريع وصفقات ياسر عباس وشراكاته مع نافذين لبنانيين"، والتي يندرج تحت عنوانها ملف أشرف دبور الذي اتخذ بعدا عربيا اكبر من لبنان وحتى من رام الله.
وكتب رضوان عقيل في" النهار": انتقل ملف السفير الفلسطيني السابق الموقوف أشرف دبور من القضاء إلى السياسة جراء القيام بسلسلة اتصالات ونقل رسائل بين بيروت ورام الله، لم تؤدّ المطلوب لإنضاج تسوية تطوي صفحة الملف.
مضى أكثر من شهر ونصف شهر على توقيف السفير السابق، ولا يزال في المستشفى نتيجة إخضاعه لجراحة في القلب ومعاناته مشكلات صحية. وقد حسمت السلطات اللبانية بناء على اتصالات تولاها الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بدعم من الرئيس نبيه بري، مع الرئيس نواف سلام، عدم تسليم الرجل إلى رام الله من طريق دولة عربية. وتعترض مسألة الإقدام على مثل هذه الخطوة جملة من الموانع اللبنانية وموجة غضب في الشارع الفلسطيني.
في معلومات لـ"النهار" أن وسيطين فلسطينيين دخلا على الخط بين دبور والسلطة في رام الله، لإنضاج تسوية تقضي بتوجيهه رسالة على شكل اعتذار عن كل ما حصل من تجاوزات في إدارة السفارة، بناء على طلب من الحلقة الضيقة من محيط ياسر عباس نجل رئيس السلطة الذي يدير كل ما يتعلق بمستقبل الفلسطينيين في لبنان، وإبلاغ سلطاته بعدم التعامل مع أيّ جهة فلسطينية خارج إطار الشرعية. وبناء على الوساطة، كتب دبور رسالة تناول فيها كل ما تعرض قبل فترة توقيفه وبعدها وما قاساه من ضغوط، وأرسلها إلى القيادة في رام الله، فلم يحظَ مضمونها بقبول، وأعلن مجيء لجنة تحقيق إلى بيروت وقيامها بـ"تحقيقات شفافة" والخوض في كل في التفاصيل.
في غضون ذلك، تفيد مصادر لبنانية مواكبة أن القضية ما زالت معلقة وانتقلت من القضاء إلى الملعب السياسي. وبعدما وقّع النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج قرار التسليم، يحتاج إلى توقيع وزير العدل عادل نصار وتوقيعي رئيسي الحكومة والجمهورية، لكون دبور يحمل جوازاً فلسطينياً ولم يعد التعامل معه من زاوية حيازته بطاقة لاجئ في لبنان.وتضيف المصادر أن سلام يعمل لإنجاح الوساطة بين الطرفين الفلسطينيين وعدم التسبب بأيّ أزمة في لبنان.  
توازياً، تتحرك أسرة دبور على أكثر من مستوى للإفرج عنه. وتصفه ابنته ايناس بـ"المعتقل السياسي". وتقول
إن والدها "يتعرض لحملة ظلم شديدة وتشويه اسمه ومسيرته النضالية منذ بداية انطلاقته مع الرئيس الراحل ياسر عرفات".وتوضح أنه لا يعترض على أيّ تحقيقات شفافة، على أن تتم في بيروت، "فوالدي لا يتهرب من كشف كل الحقائق". وتناشد "السلطات اللبنانية التي نقدّرها الإفراج عن  والدي لأن توقيفه لم يعد مبرراً، وهو يحتاج إلى علاج صحي طويل، ونخشى على حياته".
مواضيع ذات صلة
اتجاه قضائي لتسليم دبور إلى السلطة الفلسطينية
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 10:22:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بحث بين "حزب الله" وفصائل فلسطينية في تطورات الجنوب وأمن المخيمات
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 10:22:15 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظة القدس: الحملة العسكرية الواسعة في مخيم قلنديا جزء من سياسة ممنهجة تستهدف المخيمات الفلسطينية
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 10:22:15 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 10:22:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس نبيه بري

الفلسطينيين

اللبنانية

نبيه بري

الجمهوري

جمهورية

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:15 | 2026-09-26
Lebanon24
03:00 | 2026-09-26
Lebanon24
03:00 | 2026-09-26
Lebanon24
02:58 | 2026-09-26
Lebanon24
02:56 | 2026-09-26
Lebanon24
02:45 | 2026-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24