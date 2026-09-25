هل يقود جنبلاط وساطة بين عون وحزب الله؟

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كتبت صونيا رزق في" الديار": تبدو كل الصفات الهادئة والعقلانية على ملامح الرئيس السابق للحزب" التقدمي " ، بدءاً بالمهادنة التي تميّزه مع اكثرية الاطراف، وكأنه يعلم بالتطورات التي قد لا تبشّر بالخير، لذا يستعيد دائماً شعاره المفضّل" لحفظ الرؤوس عند صراع الامم".. بإختصار بصدد رسم خارطة طريق للمرحلة المقبلة، لا تخلو من الحذر مع محاولته تدوير الزوايا مع اغلبية الافرقاء، والسعي الى التموضع في منطقة وسطية للحفاظ على خطوط الاتصالات المفتوحة مع معظم .إنطلاقاً من هنا بدا تقارب الزعيم الدرزي ظاهراً مع بعدما مرّ معها بفترة جمود سياسي، اذ غاب عن زيارة منذ أيار الماضي وعاد اليه الاثنين الماضي، مع نجله تيمور والوسيط مع بعبدا النائب وائل ابو فاعور، بهدف إعادة المياه الى مجاريها على خلفية تصريح لاذع يتعلق باتفاق الاطار، والخوف من ان يؤدي الى تقديم تنازلات وسط غياب اي ضمانة لإنسحاب اسرائيلي كامل، وعدم إستناده بوضوح الى اتفاقية هدنة العام 1949 وضرورة تضمينها في أي تسوية ديبلوماسية كونها مرجعية قانونية دولية لحماية سيادة .وعلى خط علاقته مع ، فهي تمرّ بـ" طلعات ونزلات"، لكن " الطلعات " تبدو اليوم اكثر وترتكز على عدم إطلاق المواقف المعادية للحزب، والتأييد المطلق لمواجهة ودعم القضية ، اما "النزلات" فتختصر بإنتقاد جنبلاط لإنخراط وحزب الله في الحرب الإقليمية، وضرورة حصرية السلاح في يد الدولة من دون إنتزاعه بالقوة.ولا تستغرب مصادر مطلعة ان يلعب جنبلاط دور الوسيط قريباً لإزالة الجمود السائد بين بعبدا وحارة حريك، وترى انّ ذلك وارد بين والحزب، استناداً الى الحراك السياسي الأخير لجنبلاط على الرغم من وجود خلافات حول "اتفاق الإطار" والمفاوضات بين بعبدا وحارة حريك، كذلك على مقاربة السلاح وقرار الحرب والسلم ، لكن حرص زعيم المختارة على عدم قطع الخطوط لتأمين غطاء داخلي، يُعتبر نقطة مهمة داعمة للدولة تحت سقف الحوار بين الحزب والسلطة وهو إحتمال قوي ستفرضه المرحلة. اما الحزب "التقدمي الاشتراكي" فتقول مصادره لـ" الديار":" الرئيس وليد جنبلاط يعمل لما فيه خير البلد ولا تغيب عنه كل هذه المحاولات لجمع طرفين فرقتهما السياسة، وهو يتميز بالحفاظ على شعرة معاوية مع الجميع ومهما وصلت الخلافات، ولا تتفاجأ مصادر" الاشتراكي" بأن يقوم جنبلاط بمهمة الوساطة بين بعيدا وحزب الله في هذه المرحلة التي تستدعي إبقاء كل الدروب مفتوحة، لتشجيع التفاهم ودعوة الجميع للعودة الى كنف الدولة وتوحيد المواقف في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان.