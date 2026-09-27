لقاءات مرتقبة مع الإدارة الأميركية.. والحزب يحيي ذكرى نصرالله وصفي الدين وترقّب لرسائل المرحلة المقبلة

في وقت لم تتبلور فيه حتى الآن أي مؤشرات جدية إلى عقد اجتماع جديد ضمن المفاوضات – ، يبدو أن مسار التفاوض يتجه إلى مزيد من الانتظار، في ظل التسريبات التي تتحدث عن تأجيل الجولة المقبلة إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، ومع انتهاء"محطة نيويورك" وما رافقها من اتصالات دبلوماسية، تتجه الأنظار إلى ، حيث يُنتظر أن تتبلور في الأيام المقبلة ملامح الحراك اللبناني مع الإدارة الأميركية.

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وفي هذا الإطار، يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام الأميركي ماركو روبيو، فيما يعقد وزير الخارجية يوسف رجّي لقاءً في مع نائب مستشار الأمن القومي مايكل نيدهام، قبل أن يلتقي روبيو، في سلسلة لقاءات يُرتقب أن تتناول الملفات اللبنانية والإقليمية.





وتكثّف إجراءاتها العسكرية في ، في مسار يتجاوز استهداف مواقع محددة إلى إعادة رسم طبيعة المنطقة المحاذية للخط الأصفر، عبر تفجير المنازل والمنشآت، وإخلاء السكان، وتوسيع نطاق القصف والتوغلات، بما يحوّل بلدات وقرى لبنانية إلى مناطق مدمّرة وخطرة يصعب على أهلها العودة إليها.

ويثير هذا الواقع مخاوف لبنانية من أن تكون هذه الإجراءات تمهيداً لإنشاء حزام أمني جديد خارج "الخط الأصفر"، بما يكرّس واقعاً ميدانياً قد يتيح لإسرائيل توسيع نطاق المنطقة التي تسيطر عليها وتهيئة الأرض لاحتلال طويل الأمد.



إلى ذلك، يحيي " " اليوم، الذكرى الثانية لاغتيال أمينه العام السابق حسن نصر الله وخليفته هاشم صفي الدين، بإقامة مهرجان شعبي عند ضريح نصر الله في ضاحية الجنوبية، يتحدث خلاله الحالي لـ"الحزب" نعيم قاسم، في مناسبة ينتظر أن تستعيد أبرز محطات المرحلة التي أعقبت عمليات اغتيال، وأن تتضمن مواقف سياسية تتصل بالوضع الداخلي والتطورات في والمنطقة.

ويأتي إحياء الذكرى في ظل ظروف سياسية وأمنية، ما يمنح خطاب الأمين العام للحزب أهمية خاصة، ولا سيما لجهة المواقف التي قد يتناول فيها المرحلة المقبلة، في ضوء التطورات المتسارعة على الساحة اللبنانية والجنوبية.