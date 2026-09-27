تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

خطر على طريق ضهر البيدر أم تطابق مع دفتر الشروط والمعايير؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
27-09-2026 | 02:45
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
خطر على طريق ضهر البيدر أم تطابق مع دفتر الشروط والمعايير؟
خطر على طريق ضهر البيدر أم تطابق مع دفتر الشروط والمعايير؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال مصدر وزاري إن الأعمال التي تجري على الأوتوستراد الدولي على طريق البقاع، هي الأفضل منذ سنوات لناحية طريقة العمل والتنظيم وخطة السير البديلة، والأهم من كل ذلك نوعية الأسفلت وسماكته، مشيرا الى أن كل عمليات الكشف التي تمت من قبل المعنيين والمختصين جاءت مطابقة إلى حد كبير جداً مع دفتر الشروط والمعايير المطلوبة.
Advertisement
 

وأشار المصدر إلى أن عملية تخطيط الطريق بالألوان الفوسفورية المناسبة ووضع العلامات المضاءة سوف تحسّن الوضعية المرورية على الطريق لناحية السلامة العامة، وخاصة في فصل الشتاء.
 

وختم بالقول إنه ستكون هناك مرحلة ثانية من الإضاءة على امتداد هذه الطريق، بعدما انعدمت عليها لمدة سنوات ، وشكّلت مأزقاً خطيراً طوال تلك الفترة".
 

في المقابل، يقول أحد المسؤولين المحليين في المنطقة إنه "رغم إطلاق وزارة الأشغال ورشة تزفيت، فإن المخاطر لا تزال كبيرة، في ظل افتقاد الطريق إلى عدد من عناصر السلامة المرورية الضرورية، ما قد يُبقي حوادث السير عند مستويات مرتفعة، وربما يضاعفها".
 

وأشار المسؤول إلى أن "التعبيد وحده لا يكفي لجعل الطريق أكثر أماناً"، موضحاً أن غياب إجراءات واضحة للسلامة المرورية، خصوصاً في النقاط الخطرة والمنحدرات، قد يجعل الطريق أكثر خطورة على السائقين، ولا سيما مع السرعات المرتفعة التي قد يشجع عليها تحسن وضع الإسفلت.
 

وحذر من أن الخطر قد يتفاقم مع حلول فصل الشتاء، حين تصبح الطريق أكثر عرضة للانزلاقات بسبب الأمطار والضباب والظروف الجوية، لافتاً إلى أن الحوادث التي يشهدها طريق ضهر البيدر أساساً قد تتزايد في حال لم تترافق أعمال التعبيد مع إجراءات تحدّ من السرعة وتعزز السلامة.
 

وشدد على ضرورة استكمال ورشة التأهيل بإجراءات ميدانية، مثل وضع وسائل للحد من السرعة في المواقع التي تستدعي ذلك، إلى جانب الإشارات والتحذيرات المرورية وعناصر الحماية اللازمة، معتبراً أن عدم القيام بذلك قد يحوّل الطريق إلى مسار أكثر خطورة من السابق، بدلاً من أن يساهم التأهيل في الحد من الحوادث.
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
رسامني عرض مع أبو فاعور مشاريع طريق ضهر البيدر وملف المصنع
lebanon 24
Lebanon24
27/09/2026 11:45:22 Lebanon 24 Lebanon 24
لسالكي طريق ضهر البيدر.. إليكم هذا الخبر
lebanon 24
Lebanon24
27/09/2026 11:45:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"التحكم المروري": اعادة فتح السير على طريق عام ضهر البيدر بالاتجاهين
lebanon 24
Lebanon24
27/09/2026 11:45:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الأشغال تعلن خطة سير جديدة لتزفيت طريق ضهر البيدر ومنع مرور الشاحنات نهاراً
lebanon 24
Lebanon24
27/09/2026 11:45:22 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

طريق ضهر البيدر

طريق البقا

على الطريق

البقاع

المعن

العلا

بيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:39 | 2026-09-27
Lebanon24
04:30 | 2026-09-27
Lebanon24
04:00 | 2026-09-27
Lebanon24
03:52 | 2026-09-27
Lebanon24
03:45 | 2026-09-27
Lebanon24
03:17 | 2026-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24