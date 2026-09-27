توقيف أفراد عصابة بجرم تجارة المخدّرات وترويجها

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به لمكافحة كافة أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانيّة، وتوقيف مرتكبيها، تمكّنت إحدى دوريّات مفرزة استقصاء الشّمال في وحدة الدّرك الإقليمي بتاريخ 22-09-2026، من توقيف /3/ أشخاص في الميناء وأبي سمراء – ، وهم كلّ من:– ي. س. (مواليد عام 1999، فلسطيني) بحقّه مذكّرة توقيف بجرم تجارة مخدّرات– ع. ح. (مواليد عام 2002، لبناني)– م. ك. (مواليد عام 2007، لبناني)بتفتيشهم، ضبط بحوزتهم كمّية متنوّعة من المخدّرات.أودع الموقوفون والمضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة المختص.