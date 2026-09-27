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لبنان

توقيف أفراد عصابة بجرم تجارة المخدّرات وترويجها

Lebanon 24
27-09-2026 | 07:53
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توقيف أفراد عصابة بجرم تجارة المخدّرات وترويجها
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة كافة أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانيّة، وتوقيف مرتكبيها، تمكّنت إحدى دوريّات مفرزة استقصاء الشّمال في وحدة الدّرك الإقليمي بتاريخ 22-09-2026، من توقيف /3/ أشخاص في الميناء وأبي سمراء – طرابلس، وهم كلّ من:
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– ي. س. (مواليد عام 1999، فلسطيني) بحقّه مذكّرة توقيف بجرم تجارة مخدّرات

– ع. ح. (مواليد عام 2002، لبناني)

– م. ك. (مواليد عام 2007، لبناني)

بتفتيشهم، ضبط بحوزتهم كمّية متنوّعة من المخدّرات.

أودع الموقوفون والمضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
 
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