إطلاق خط نقل مشترك جديد في البقاع.. وهذه تفاصيل التعرفة

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أُطلق في راشيا خط النقل العام المشترك "راشيا – شتورا"، في خطوة تهدف إلى ربط راشيا والبقاع بشبكة النقل المشترك وتسهيل انتقال المواطنين إلى شتورا ومنها إلى ، بما يخفف كلفة التنقل، ولا سيما على الطلاب والموظفين وأبناء المنطقة.وجاء إطلاق الخط بمتابعة عضو "اللقاء " النائب ، وبالتعاون مع رئيس مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد شيا، ومتابعة وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ورئيس الحكومة نواف سلام، وبدعوة من اتحادي بلديات جبل الشيخ وقلعة .وأوضح شيا أن العمل على المشروع بدأ قبل نحو ستة أو سبعة أشهر، بعد طرح ضرورة ربط راشيا والبقاع الغربي بشبكة النقل المشترك، مشيراً إلى أن الخط ينطلق بإمكانات محدودة على أن يجري العمل على تطويره وتوسيعه مستقبلاً.، أعلن أن المرحلة الأولى تشمل تسيير أربع حافلات، اثنتين من راشيا واثنتين من الغربي، وفق مواعيد محددة، على أن تؤمّن الربط مع شتورا وإمكانية متابعة الرحلة باتجاه بيروت.وأشار إلى أن تعرفة النقل ستكون بحدود 150 إلى 200 ألف بحسب المسار، مؤكداً أن المشروع لا يستهدف منافسة قطاع النقل الخاص، بل توفير خيار إضافي ومنظم بكلفة أقل للمواطنين.بدوره، أوضح بلديات جبل الشيخ نظام مهنا أن الحافلات مجهزة بنظام تتبع عبر تقنية GPS، بما يسمح للركاب بمتابعة مواقعها عبر خرائط " " ومعرفة أوقات وصولها، إضافة إلى تجهيزها بالتكييف وتحديد محطات التوقف وتنظيمها.وأكد مهنا أن المشروع من شأنه تسهيل وصول أبناء راشيا والبقاع الغربي إلى أماكن العمل والجامعات والمستشفيات والخدمات الأساسية، فضلاً عن المساهمة في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية.كما رحب رئيس اتحاد بلديات قلعة الاستقلال ياسر خليل بإطلاق الخط، معتبراً أنه يشكل خطوة خدماتية مهمة للمنطقة، ومؤكداً العمل على إنجاح المشروع وتطويره خلال المرحلة المقبلة.ويُنتظر أن تشكل استمرارية الخط وانتظام مواعيده وحجم إقبال المواطنين عليه عوامل أساسية في تحديد إمكانية توسيع شبكة النقل المشترك مستقبلاً.