هل انقطعت آخر خيوط العلاقة بين التيار وحزب الله؟

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لبنان

هل انقطعت آخر خيوط العلاقة بين التيار و"حزب الله"؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
27-09-2026 | 13:15
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أبدت مراجع سياسية خشيتها من انقطاع "شعرة معاوية" الأخيرة بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، في ظلّ عودة السجال بين الطرفين وارتفاع نبرة الخطاب السياسي إلى مستويات غير مسبوقة.
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وجاء الردّ من القيادي في "حزب الله" نواف الموسوي على خلفية كلام رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، الذي وصف فيه بيئة "حزب الله" بـ"المكحكحين والمهجرين والمهاجرين والمفلسين"، وهو ما اعتُبر تصعيداً لافتاً في مسار الخلاف السياسي بين الجانبين.

وردّ الموسوي على باسيل واصفاً كلامه بـ"المعيب"، وقال: "إنني على يقين بأن لا أحد يحب هذا الشخص في لبنان، فقط السيد حسن نصرالله كان يتحمّله".

وتأتي هذه المواقف في وقت كانت فيه العلاقة بين الطرفين قد شهدت مؤشرات على تهدئة نسبية، لا سيما بعد الزيارة التي أجراها القيادي في "حزب الله"محمود قماطي، برفقة وفد، إلى باسيل، في 1 أيلول، والتي قرأ فيها البعض محاولة لإعادة فتح قنوات التواصل وترميم العلاقة، وصولاً إلى اعتبارها مؤشراً على "عودة المياه إلى مجاريها".

إلا أن التصعيد الكلامي الأخير أعاد العلاقة إلى دائرة التوتر، وطرح علامات استفهام حول مستقبل التواصل بين الطرفين، وما إذا كانت هذه الجولة الجديدة من السجال ستؤدي إلى قطع آخر خيط يربط "حزب الله" بـ"التيار الوطني الحر"، أم أن قنوات التواصل ستبقى مفتوحة رغم ارتفاع سقف الخلاف.
المصدر: خاص "لبنان24"
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