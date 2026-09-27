إعلام إسرائيلي: مخاوف من تصعيد "حزب الله" خلال الأيام المقبلة

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أفادت "القناة 12" بأن المؤسسة الأمنية تدرس احتمال اتجاه " " إلى تصعيد عملياته خلال الفترة القريبة، بالتزامن مع استمرار الجيش في شن غارات على أهداف يقول إنها تابعة للحزب في .وبحسب القناة، تأتي هذه التقديرات في ضوء ما وصفته بتزايد محاولات "حزب الله" استهداف القوات الإسرائيلية، فيما تعمل على تقييم إمكان توسيع الحزب نشاطه خلال الأيام المقبلة.وفي موازاة ذلك، تستعد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي لاستكمال إعادة تنظيم وانتشار قواتها في منطقة ما تسميه "الخط الأصفر"، حيث يعمل الجيش على إنشاء خط دفاعي جديد يمتد على طول القطاع داخل الأراضي .وزعمت القناة أن الجيش أنهى تدمير البنى التحتية التابعة لـ"حزب الله" في المنطقة، مشيرة إلى أن التحدي في المرحلة المقبلة يتمثل في الحفاظ على حرية العمل العسكري في لبنان، في ظل الانتقادات الدولية واحتمال رد الحزب على العمليات الإسرائيلية.وفي السياق، زار الإسرائيلي القيادة الشمالية، حيث صادق على عدد من الخطط المتعلقة بالانتشار الدفاعي الجديد، والتي تتضمن أيضاً الاستعداد لتنفيذ عمليات هجومية في حال حدوث تصعيد على اللبنانية.ويأتي ذلك فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في لبنان، وسط استعدادات لمرحلة جديدة من الانتشار العسكري على الجبهة الشمالية.