إعلام إسرائيلي: مخاوف من تصعيد "حزب الله" خلال الأيام المقبلة

أفادت "القناة 12" الإسرائيلية
بأن المؤسسة الأمنية في إسرائيل
تدرس احتمال اتجاه "حزب الله
" إلى تصعيد عملياته خلال الفترة القريبة، بالتزامن مع استمرار الجيش الإسرائيلي
في شن غارات على أهداف يقول إنها تابعة للحزب في لبنان
.
وبحسب القناة، تأتي هذه التقديرات في ضوء ما وصفته بتزايد محاولات "حزب الله" استهداف القوات الإسرائيلية، فيما تعمل الأجهزة الأمنية
على تقييم إمكان توسيع الحزب نشاطه خلال الأيام المقبلة.
وفي موازاة ذلك، تستعد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي لاستكمال إعادة تنظيم وانتشار قواتها في منطقة ما تسميه إسرائيل
"الخط الأصفر"، حيث يعمل الجيش على إنشاء خط دفاعي جديد يمتد على طول القطاع داخل الأراضي اللبنانية
.
وزعمت القناة أن الجيش أنهى تدمير البنى التحتية التابعة لـ"حزب الله" في المنطقة، مشيرة إلى أن التحدي في المرحلة المقبلة يتمثل في الحفاظ على حرية العمل العسكري في لبنان، في ظل الانتقادات الدولية واحتمال رد الحزب على العمليات الإسرائيلية.
وفي السياق، زار رئيس أركان الجيش
الإسرائيلي القيادة الشمالية، حيث صادق على عدد من الخطط المتعلقة بالانتشار الدفاعي الجديد، والتي تتضمن أيضاً الاستعداد لتنفيذ عمليات هجومية في حال حدوث تصعيد على الجبهة
اللبنانية.
ويأتي ذلك فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في لبنان، وسط استعدادات لمرحلة جديدة من الانتشار العسكري على الجبهة الشمالية.