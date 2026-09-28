قرى حدودية "ترفع مستوى الحذر"

أفادت معلومات " " بأن سكان عدد من القرى الحدودية في - ، وتحديداً أولئك الذين لم يغادروا بلداتهم منذ بدء الحرب على يوم 2 آذار الماضي، عززوا خلال الفترة الأخيرة إجراءاتهم الميدانية والأمنية، في خطوة تهدف إلى منع دخول أي أشخاص "غرباء" إلى مناطقهم.

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ووفق المعلومات، فإن الإجراءات باتت أكثر تشدداً مقارنة بالمرحلة الماضية، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي في تلك المناطق، رغم المخاطر الأمنية المحيطة بها وقرب بعضها من مناطق يحتلها العدو .

وأشارت المعلومات إلى أن الأهالي يتعاملون مع المرحلة الحالية بحذر أكبر، وسط مخاوف مرتبطة بالتنقل والحركة داخل القرى الحدودية وعلى الطرق المؤدية إليها، علماً أن الجيش عزز انتشاره ووجوده في تلك البلدات.