اجتماعات مفتوحة لحل أزمة الأساتذة وضبط الزيادات المدرسية

أفادت مصادر تربوية بأن للمدارس تواصل اجتماعاتها المفتوحة، في محاولة للتوصل إلى حلول لأزمة الأساتذة، في ظل تصاعد المطالب بتحسين أوضاعهم المعيشية والرواتب، وما يرافق ذلك من تحديات مالية تواجه إدارات المدارس.

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وبحسب المصادر، فإن النقاشات لا تقتصر على إيجاد صيغة لمعالجة مطالب المعلمين، بل تشمل أيضاً مسألة الأقساط المدرسية والزيادات المرتقبة عليها، في ظل توجه نحو عدم تخطي الزيادة نسبة 10%، تجنباً لتحميل الأهالي أعباء مالية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.