تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

القداس الشهري في كفيفان على نية تقديس الطوباوي اسطفان نعمه

Lebanon 24
28-09-2026 | 01:56
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
القداس الشهري في كفيفان على نية تقديس الطوباوي اسطفان نعمه
القداس الشهري في كفيفان على نية تقديس الطوباوي اسطفان نعمه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
احتفل جمهور دير مار قبريانوس ويوستينا -كفيفان بالقداس الشهري على نية تقديس الطوباوي اسطفان نعمه، ترأس رئيس الدير الأب إسطفان فرح الذبيحة الإلهية وعاونه معلم المبتدئين في الرهبانية اللبنانية المارونية الاب نجم شهوان، الأب طوني صعيبي، الأب الياس خليل وإبن بلدة لحفد مسقط رأس الطوباوي نعمه الخوري نديم خالد، بمشاركة مرشد دير مار يوسف جربتا الأب ميشال اليان ومؤمنين.
Advertisement



بعد الانجيل المقدس تناول فرح في عظته معاني الانتظار المسيحي، والشهادة لإنجيل الملكوت في ظل التحديات والمصاعب الراهنة.  



وقال:"يستوقف الإنجيل المؤمنين اليوم أمام جوهر الواقع المسيحي، وهو واقع يعيشه القديسون في حالة انتظار دائم ورجاء حي للقاء الرب يسوع"، وأشار إلى "ما جاء في الإنجيل المقدس: من يصبر إلى النهاية يخلص"، موضحاً أن "تاريخ البشرية مرّ بدورات متعاقبة من الحروب والاضطهادات والآلام، وهي تحديات لا تزال تتكرر في عالمنا المعاصر ويتألم بسببها الإنسان، إلا أن إيمان الكنيسة يبقى ثابتاً في الصبر والترقب والمحبة وتحويل هذه الآلام والتحديات إلى فرصة للتعمق في الإيمان والالتقاء بالرب". 



وشدد على أن "هذا الانتظار ليس جموداً أو استسلاماً أمام الظروف القاسية، بل هو حركة إيمانية فاعلة تتجسد في الكرازة ببشرى الملكوت والعيش بأمانة وإخلاص، سواء في المسؤوليات الأسرية كالأبوة والأمومة، أو في العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين الأبناء والأصدقاء".



واستشهد بسيرة القديسين و"قدرتهم المستمرة على لمس قلوب البشر وإحيائها بالنعمة الإلهية رغم كل الصعاب"، وأشار الى ان "القداس يحمل ثلاث مناسبات تفرح قلوبنا:



 أولا: لقاؤنا حول الطوباوي اسطفان والصلاة معا تعبيراً عن وحدة الإيمان والمحبة والقدرة على مواجهة التحديات بروح التضامن.



ثانيا: الاحتفاء بالكاهن الجديد الخوري نديم خالد، ابن بلدة لحفد (مسقط رأس الأخ إسطفان)، لمناسبة سيامته كاهناً على مذابح الكنيسة في بروكلين - نيويورك



ثالثا: استقبال ذخائر قديسي الدير مار قبريانوس ويوستينا التي وصلت من روما لأول مرة، والمقرر عرضها للتبرك والاحتفال بها في ليلة عيدهما في الأول من الشهر المقبل". 



وختم داعيا إلى "المشاركة في الصلاة والقداس الاحتفالي لاستقبال الذخائر".



بعد القداس أقيمت مسيرة بذخائر الطوباوي أسطفان واختتمت بزياحه والتبرك من ذخائره.
مواضيع ذات صلة
دير كفيفان اختتم احتفالات عيد الطوباوي اسطفان نعمة بقداس لخيرالله
lebanon 24
Lebanon24
28/09/2026 13:50:21 Lebanon 24 Lebanon 24
قداس في لحفد ووثائقي في عيد الطوباوي الأخ اسطفان نعمة
lebanon 24
Lebanon24
28/09/2026 13:50:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الرهبانية اللبنانية المارونية تحتفل بعيد الطوباوي اسطفان نعمه
lebanon 24
Lebanon24
28/09/2026 13:50:21 Lebanon 24 Lebanon 24
انطلاق احتفالات عيد مولد الطوباوي البطريرك إسطفان الدويهي
lebanon 24
Lebanon24
28/09/2026 13:50:21 Lebanon 24 Lebanon 24

المارونية

اللبنانية

الماروني

نيويورك

ماروني

إيماني

البشري

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:43 | 2026-09-28
Lebanon24
06:36 | 2026-09-28
Lebanon24
06:30 | 2026-09-28
Lebanon24
06:28 | 2026-09-28
Lebanon24
06:26 | 2026-09-28
Lebanon24
06:17 | 2026-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24