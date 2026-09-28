القداس الشهري في كفيفان على نية تقديس الطوباوي اسطفان نعمه

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احتفل جمهور دير مار قبريانوس ويوستينا -كفيفان بالقداس الشهري على نية تقديس الطوباوي اسطفان نعمه، ترأس رئيس الدير الأب إسطفان فرح الذبيحة الإلهية وعاونه معلم المبتدئين في الرهبانية الاب نجم شهوان، الأب طوني صعيبي، الأب الياس خليل وإبن بلدة لحفد مسقط رأس الطوباوي نعمه الخوري نديم خالد، بمشاركة مرشد دير مار يوسف جربتا الأب ميشال اليان ومؤمنين.بعد الانجيل المقدس تناول فرح في عظته معاني الانتظار المسيحي، والشهادة لإنجيل الملكوت في ظل التحديات والمصاعب الراهنة.وقال:"يستوقف الإنجيل المؤمنين اليوم أمام جوهر الواقع المسيحي، وهو واقع يعيشه القديسون في حالة انتظار دائم ورجاء حي للقاء الرب يسوع"، وأشار إلى "ما جاء في الإنجيل المقدس: من يصبر إلى النهاية يخلص"، موضحاً أن "تاريخ البشرية مرّ بدورات متعاقبة من الحروب والاضطهادات والآلام، وهي تحديات لا تزال تتكرر في عالمنا المعاصر ويتألم بسببها الإنسان، إلا أن إيمان الكنيسة يبقى ثابتاً في الصبر والترقب والمحبة وتحويل هذه الآلام والتحديات إلى فرصة للتعمق في الإيمان والالتقاء بالرب".وشدد على أن "هذا الانتظار ليس جموداً أو استسلاماً أمام الظروف القاسية، بل هو حركة إيمانية فاعلة تتجسد في الكرازة ببشرى الملكوت والعيش بأمانة وإخلاص، سواء في المسؤوليات الأسرية كالأبوة والأمومة، أو في العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين الأبناء والأصدقاء".واستشهد بسيرة القديسين و"قدرتهم المستمرة على لمس قلوب البشر وإحيائها بالنعمة الإلهية رغم كل الصعاب"، وأشار الى ان "القداس يحمل ثلاث مناسبات تفرح قلوبنا:أولا: لقاؤنا حول الطوباوي اسطفان والصلاة معا تعبيراً عن وحدة الإيمان والمحبة والقدرة على مواجهة التحديات بروح التضامن.ثانيا: الاحتفاء بالكاهن الجديد الخوري نديم خالد، ابن بلدة لحفد (مسقط رأس الأخ إسطفان)، لمناسبة سيامته كاهناً على مذابح الكنيسة في بروكلين -ثالثا: استقبال ذخائر قديسي الدير مار قبريانوس ويوستينا التي وصلت من روما لأول مرة، والمقرر عرضها للتبرك والاحتفال بها في ليلة عيدهما في الأول من الشهر المقبل".وختم داعيا إلى "المشاركة في الصلاة والقداس الاحتفالي لاستقبال الذخائر".بعد القداس أقيمت مسيرة بذخائر الطوباوي أسطفان واختتمت بزياحه والتبرك من ذخائره.