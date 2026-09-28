تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

فشلت المفاوضات.. عاد التصعيد من لبنان الى هرمز

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
28-09-2026 | 03:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
فشلت المفاوضات.. عاد التصعيد من لبنان الى هرمز
فشلت المفاوضات.. عاد التصعيد من لبنان الى هرمز photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كما جرت العادة خلال الأشهر الماضية، لم تبقَ التطورات العسكرية في جنوب لبنان منفصلة عن المشهد الإقليمي الأوسع. فمع كل تعثر في مسار التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران، يرتفع منسوب التوتر على الساحة اللبنانية، ولو بقي هذا الارتفاع حتى الآن ضمن حدود محسوبة نسبيًا.
Advertisement

خلال الأيام الأخيرة، سُجّلت زيادة محدودة في التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، بالتزامن مع وصول المبادرة الإيرانية الأخيرة إلى طريق مسدود، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفض المقترح الذي نقلته طهران عبر الوسطاء. وكانت المبادرة الإيرانية تربط إعادة فتح مضيق هرمز والعودة إلى المفاوضات بجملة شروط، من بينها وقف أوسع للأعمال العسكرية يشمل لبنان.

هذا الترابط ليس تفصيلًا. فلبنان يبدو مرة جديدة إحدى الساحات التي تظهر عليها سريعًا نتائج العلاقة بين واشنطن وطهران. عندما تتقدم المفاوضات، ينخفض مستوى الضغط نسبيًا، وعندما تتراجع فرص التسوية، يعود التصعيد الإسرائيلي ليتقدم، سواء عبر العمليات العسكرية أو عبر زيادة الضغط على "حزب الله" وبيئته الحاضنة.

والمشكلة اليوم أن الفجوة بين واشنطن وطهران لا تزال كبيرة. إيران تريد أن تكون قضية مضيق هرمز ورفع الضغوط الاقتصادية والعسكرية جزءًا أساسيًا من أي تفاهم، في حين تتمسك الإدارة الأميركية بشروط مرتبطة بالملف النووي وقضايا أخرى قبل الوصول إلى اتفاق شامل. ورغم استمرار قنوات الوساطة، فإن رفض المبادرة الأخيرة أعاد عمليًا أجواء المراوحة إلى الواجهة.

في المقابل، لا تبدو طهران مستعدة للتراجع عن استخدام أوراقها البحرية. فمضيق هرمز تحوّل إلى واحدة من أهم أدوات الضغط الإيرانية في المواجهة، خصوصًا أن أي اضطراب في حركة الملاحة داخله ينعكس مباشرة على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي. ولذلك، فإن فشل الوساطات يعني عمليًا بقاء هذه الورقة حاضرة وربما تصاعد استخدامها خلال المرحلة المقبلة.

لكن الصورة لا تتوقف عند هرمز. فاليمن يتحول بدوره إلى جزء متقدم من الصراع الإقليمي، مع ارتفاع مستوى المواجهة ودخول السعودية بصورة أوسع في التطورات العسكرية الأخيرة. وهذا يعني أن أي انتقال من مرحلة الضغط المتبادل إلى مرحلة التصعيد المفتوح قد يجعل أكثر من ساحة تتحرك في الوقت نفسه.

من هنا، يصبح من الصعب التعامل مع ما يحصل في جنوب لبنان أو اليمن أو مضيق هرمز باعتباره ملفات منفصلة. المشهد واحد تقريبًا: مفاوضات تتعثر، ضغوط ترتفع، وساحات إقليمية تستخدم لتحسين شروط التفاوض أو الرد على الطرف الآخر.

والأخطر أن استمرار هذا الواقع حتى الانتخابات النصفية الأميركية وما بعدها قد يفتح الباب أمام مرحلة أكثر حساسية. ترامب سبق أن تحدث عن إمكان الوصول إلى اتفاق بعد الانتخابات، لكن ذلك لا يعني أن الاتفاق مضمون، ولا أن الفترة الفاصلة ستكون هادئة.

وعليه، فإن الأسابيع المقبلة تبدو مرحلة اختبار حقيقية. فإما أن تنجح الوساطات في إعادة فتح نافذة تفاوض جديدة، وإما أن يستمر التصعيد المتدرج من جنوب لبنان إلى اليمن ومضيق هرمز، بما يرفع خطر انتقال المنطقة مجددًا إلى مواجهة عسكرية أوسع يصعب هذه المرة حصرها في جبهة واحدة.
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
حذر رسمي من مؤشرات تراجع التصعيد جنوباً و"علي الطاهر" بانتظار المفاوضات
lebanon 24
Lebanon24
28/09/2026 13:51:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الروسية: محاولة الهجوم الواسع على موسكو فشلت ولم تحقق القوات الأوكرانية أهدافها
lebanon 24
Lebanon24
28/09/2026 13:51:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: لا نخشى التهديدات والحصار الاقتصادي وكل التحركات الأميركية فشلت حتى الآن
lebanon 24
Lebanon24
28/09/2026 13:51:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم لمناسبة أسبوع الوحدة الإسلامية: فشلت إسرائيل في حروبها بسبب صمود الشعب وما دمنا صامدين فلن يتمكّنوا من تحقيق مشروعهم ومخططاتهم
lebanon 24
Lebanon24
28/09/2026 13:51:09 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإسرائيلي

الإيرانية

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

السعودية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:43 | 2026-09-28
Lebanon24
06:36 | 2026-09-28
Lebanon24
06:30 | 2026-09-28
Lebanon24
06:28 | 2026-09-28
Lebanon24
06:26 | 2026-09-28
Lebanon24
06:17 | 2026-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24