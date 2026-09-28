بلدية صيدا نفّذت حملة رش بالمبيدات وواصلت حملتها الميدانية لتنظيف مجاري مياه الأمطار

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نفذت فرق الطوارئ والورش الفنية في بلدية ، بإشراف ومتابعة ، حملة ميدانية كثيفة لرش المبيدات باستخدام تقنية التضبيب الحراري (الدخان) في منطقة التعمير، شملت الأحياء السكنية ومحيط مستودعات التعمير، بالإضافة إلى المدارس الرسمية المتواجدة في المنطقة.وتأتي هذه الحملة الميدانية، بحسب بيان، "ضمن الخطّة الشاملة والبرنامج الدوري الذي تنفذه البلدية لمكافحة الحشرات والآفات والحد من انتشارها في كل شوارع وأحياء ومناطق صيدا".وأكدت البلدية "استمرار هذا البرنامج الميداني ليشمل كل الأحياء والقطاعات السكنية والخدماتية في المدينة وفق جدول زمني محدد".من جهة أخرى، تواصل فرق الطوارئ والورش الفنية في البلدية، للأسبوع الثالث على التوالي، بإشراف ورئيس الدائرة الهندسية الدكتور زياد حكواتي ورئيس الدائرة الصحية الدكتور ومسؤول ورشة الصيانة والطوارئ ، التواجد الكثيف في مختلف شوارع وأحياء المدينة، لتنفيذ أعمال تنظيف وتأهيل مجاري وشبكات تصريف مياه الأمطار، وذلك ضمن الخطة الاستباقية المتواصلة الشاملة لاستقبال فصل الشتاء.تركزت الأعمال في هذه المرحلة على "مسح النقاط الأكثر عرضة لتجمع المياه، وفتح المجاري المغلقة، ورفع الأتربة والرواسب والمخلفات المتراكمة داخل القنوات، لضمان قدرتها الاستيعابية وانسيابية حركة تصريف المياه وتفادي أي انسدادات محتملة مع اشتداد الهطولات المطيرة".وأكدت البلدية "استمرار ورشها في العمل الميداني اليومي حتى استكمال صيانة كل القنوات الرئيسية والفرعية في صيدا وجوارها"، مجددةً "دعوتها للأهالي والتجار والقاطنين إلى ضرورة الحفاظ على النظافة العامة والامتناع عن رمي المخلّفات بالقرب من مصافي المياه"، معتبرةً أن "التضامن الأهلي والوعي البيئي هما الركيزة الأساسية لنجاح هذه الجهود الوقائية لحماية سلامة المدينة وأبنائها".