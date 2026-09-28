"تاتش" تستكمل جولتها الميدانية في الشمال وعكار

أعلنت شركة "تاتش" في بيان، أنه "يستكمل اليوم، رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها العام كريم سليم سلام
وأعضاء مجلس الإدارة
، المحطة الثانية من جولة العمل الميدانية الموسعة في محافظة الشمال
وعكار، وذلك تأكيداً على الالتزام الثابت برؤية دولة رئيس مجلس الوزراء
الدكتور نواف سلام
ووزير الاتصالات شارل الحاج للارتقاء بالبنية التحتية الرقمية في كل المناطق".
تأتي الجولة "بهدف الاطلاع المباشر على واقع شبكة تاتش واحتياجات المنطقة، والتباحث في سبل تعزيز التعاون المشترك لتحسين جودة خدمات الاتصالات والانترنت (4G)، وتخصيص بعض المواقع لشبكة الجيل الخامس (5G)، إضافة إلى مناقشة الخصوصيات التنموية والاقتصادية لكل بلدة وتطوير الشراكة مع السلطات المحلية للنهوض بالقطاع".
ستشمل الجولة لقاءات كثيفة مع اتحاد بلديات الكورة
، رئيساً وأعضاءً، وعدد من رؤساء بلديات الضنية
، والمنية، وحلبا، والقبيات.