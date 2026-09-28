"تاتش" تستكمل جولتها الميدانية في الشمال وعكار

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أعلنت شركة "تاتش" في بيان، أنه "يستكمل اليوم، رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها العام كريم وأعضاء ، المحطة الثانية من جولة العمل الميدانية الموسعة في محافظة وعكار، وذلك تأكيداً على الالتزام الثابت برؤية دولة الدكتور ووزير الاتصالات شارل الحاج للارتقاء بالبنية التحتية الرقمية في كل المناطق".تأتي الجولة "بهدف الاطلاع المباشر على واقع شبكة تاتش واحتياجات المنطقة، والتباحث في سبل تعزيز التعاون المشترك لتحسين جودة خدمات الاتصالات والانترنت (4G)، وتخصيص بعض المواقع لشبكة الجيل الخامس (5G)، إضافة إلى مناقشة الخصوصيات التنموية والاقتصادية لكل بلدة وتطوير الشراكة مع السلطات المحلية للنهوض بالقطاع".ستشمل الجولة لقاءات كثيفة مع اتحاد بلديات ، رئيساً وأعضاءً، وعدد من رؤساء بلديات ، والمنية، وحلبا، والقبيات.