حراك المعلمين المتعاقدين يطالب برفع أجر الساعة أسوةً بالملاك

Advertisement

أعلن حراك المعلمين المتعاقدين أن" مطلب رفع أجر الساعة سيكون حاضرًا في لقاء رئيس جمال العمر مع وزيرة التربية ريما كرامي، المقرر غدًا.وأوضح الحراك، في بيان، أن" منسقه حمزة منصور تواصل مع العمر، الذي أكد أنه يطرح خلال اللقاء ملف المتعاقدين وحقهم في الاستفادة من الزيادة التي أقرّها القانون رقم 44 بتاريخ 17 2026 للقطاع العام، بما يوازيها في أجر الساعة، أسوةً بما أُعطي للمعلمين في الملاك".وطالب" الثانوي بنقل هذا المطلب بوضوح إلى وزيرة التربية"، داعيًا الوزارة إلى "المبادرة بالتواصل مع وعقد اجتماع مشترك وتشكيل لجنة لدراسة الملف وإعداد الصيغة المناسبة لرفع أجر الساعة وإحالتها إلى ".وأشار إلى أن" المتعاقدين كانوا في مقدمة التحركات دفاعًا عن حقوقهم وحقوق القطاع التعليمي، معتبرًا أن من حقهم أن تتولى الرابطة حمل مطالبهم ومتابعة ملفهم".