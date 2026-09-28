تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

حراك المعلمين المتعاقدين يطالب برفع أجر الساعة أسوةً بالملاك

Lebanon 24
28-09-2026 | 04:21
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
حراك المعلمين المتعاقدين يطالب برفع أجر الساعة أسوةً بالملاك
حراك المعلمين المتعاقدين يطالب برفع أجر الساعة أسوةً بالملاك photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن حراك المعلمين المتعاقدين أن" مطلب رفع أجر الساعة سيكون حاضرًا في لقاء رئيس رابطة التعليم الثانوي جمال العمر مع وزيرة التربية ريما كرامي، المقرر غدًا.
Advertisement



وأوضح الحراك، في بيان، أن" منسقه حمزة منصور تواصل مع العمر، الذي أكد أنه يطرح خلال اللقاء ملف المتعاقدين وحقهم في الاستفادة من الزيادة التي أقرّها القانون رقم 44 بتاريخ 17 تموز 2026 للقطاع العام، بما يوازيها في أجر الساعة، أسوةً بما أُعطي للمعلمين في الملاك".



وطالب" رابطة التعليم الثانوي بنقل هذا المطلب بوضوح إلى وزيرة التربية"، داعيًا الوزارة إلى "المبادرة بالتواصل مع وزارة المالية وعقد اجتماع مشترك وتشكيل لجنة لدراسة الملف وإعداد الصيغة المناسبة لرفع أجر الساعة وإحالتها إلى مجلس الوزراء".



وأشار إلى أن" المتعاقدين كانوا في مقدمة التحركات دفاعًا عن حقوقهم وحقوق القطاع التعليمي، معتبرًا أن من حقهم أن تتولى الرابطة حمل مطالبهم ومتابعة ملفهم".
مواضيع ذات صلة
حراك المعلمين المتعاقدين يطالب بالمفعول الرجعي للزيادة
lebanon 24
Lebanon24
28/09/2026 17:28:33 Lebanon 24 Lebanon 24
حراك المعلمين المتعاقدين: لن نعود إلى الإضراب
lebanon 24
Lebanon24
28/09/2026 17:28:33 Lebanon 24 Lebanon 24
حراك المتعاقدين يتحرّك: لا تتركوا معلّمي الجنوب بلا ساعات وعقود!
lebanon 24
Lebanon24
28/09/2026 17:28:33 Lebanon 24 Lebanon 24
المعلمون المتعاقدون: أصبحنا ضحايا الإهمال الإداري
lebanon 24
Lebanon24
28/09/2026 17:28:33 Lebanon 24 Lebanon 24

رابطة التعليم الثانوي

وزارة المالية

رابطة التعليم

مجلس الوزراء

رئيس رابطة

جمال ا

الملا

عمر م

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:03 | 2026-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2026-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:17 | 2026-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:10 | 2026-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:03 | 2026-09-28
Lebanon24
10:00 | 2026-09-28
Lebanon24
09:30 | 2026-09-28
Lebanon24
09:17 | 2026-09-28
Lebanon24
09:10 | 2026-09-28
Lebanon24
08:55 | 2026-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24