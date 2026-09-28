مجلس كنائس الشرق الأوسط يعقد مؤتمراً إقليمياً في القاهرة في 4 تشرين المقبل

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يعقد مجلس كنائس (MECC)، بالشراكة مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية (CEOSS)، وبمشاركة ودعم الكنيسة المشيخية (PC(USA))، والكنيسة المتحدة في كندا، ومركز الملك العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (KAICIID)، مؤتمراً إقليمياً في من 4 تشرين الاول المقبل ولغاية السادس، بعنوان: "مواجهة خطاب الكراهية من أجل تعزيز الكرامة الإنسانية والحياة معاً".يجمع المؤتمر باحثين وقادة دينيين وخبراء ومتخصصين من مجالات مختلفة، لمناقشة أسباب خطاب الكراهية وأشكاله وتداعياته، والبحث في مقاربات وآليات عملية تسهم في تعزيز الكرامة الإنسانية والتماسك المجتمعي والعيش معاً.يُفتتح البرنامج 4 تشرين الأول، بحفل استقبال وتعارف، يتخلله افتتاح رسمي وترحيب بالحضور والتعريف بالمؤتمر. ويشارك في البرنامج القس الدكتور أندريا زكي، رئيس الكنائس الإنجيلية في مصر (PCE) ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعي (CEOSS)، والدكتور ميشال عبس، لمجلس كنائس الشرق الأوسط، فيما تقدم الدكتورة لور أبي خليل الإطار العام للمؤتمر وأهدافه ومنهجيته ومخرجاته المتوقعة. ويشمل البرنامج أيضاً صورة تذكارية وتصريحات إعلامية للمشاركين.وبحسب بيان، يتناول الباحثون والمتحدثون ، على مدى ثلاثة أيام، ظاهرة خطاب الكراهية من منظورات دينية واجتماعية وقانونية وتربوية وإعلامية، إلى جانب جلسات مخصصة لمناقشة دور المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي في مواجهة خطاب الكراهية والحدّ منه.كما يبحث المؤتمر في السياسات العامة والمبادرات الإقليمية، من خلال مجموعة من المداخلات حول التماسك الاجتماعي، ويختتم المؤتمر يوم الثلثاء 6 تشرين الأول بعرض الخلاصات الجامعة للمحاور الثلاثة، يعقبه اجتماع عمل مغلق لمراجعة الإعلان الإقليمي والتوصيات، قبل عقد الجلسة الختامية الرسمية التي تتضمن اعتماد الإعلان الإقليمي وإطلاق الحملة والوسم (الهاشتاغ)الخاص بالمبادرة.اشارة الى ان قسم الإعلام في مجلس كنائس الشرق الأوسط يتولى التغطية الإعلامية الشاملة لفعاليات المؤتمر عبر منصاته الإعلامية والرقمية، بالتعاون والتنسيق مع شركائه الإعلاميين، بهدف توثيق مختلف الجلسات والنقاشات وأبرز المداخلات والنتائج.