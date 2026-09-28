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لبنان

أمطارٌ وعواصف رعديّة... مُنخفض جويّ يُؤثّر على لبنان حتّى هذا الموعد

Lebanon 24
28-09-2026 | 04:40
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أمطارٌ وعواصف رعديّة... مُنخفض جويّ يُؤثّر على لبنان حتّى هذا الموعد
أمطارٌ وعواصف رعديّة... مُنخفض جويّ يُؤثّر على لبنان حتّى هذا الموعد photos 0
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، تبقى الرياح ناشطة، ومن المتوقع أن تتكاثف الغيوم ليلاً مع احتمال هطول بعض الامطار.
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وجاء في النشرة الآتي:



-الحال العامة:



طقس خريفي متقلب نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية بسبب تأثير منخفض جوي مركزه جنوب غرب تركيا، يؤدي الى هطول أمطار متفرقة مع برق ورعد ورياح ناشطة بخاصة شمال البلاد. 



معدل درجات الحرارة لشهر أيلول : طرابلس بين 22 و 32 م° ، بيروت 24 و32 م°، زحلة بين 16 و 32 م°.



-الطقس المتوقع في لبنان:



الإثنين:



غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وفوق الجبال ، تهطل امطار متفرقة مع برق ورعد ورياح ناشطة بخاصة في المناطق الشمالية ، مما يؤدي الى ارتفاع موج البحر. 



الثلثاء:



غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، تبقى الرياح ناشطة، ومن المتوقع أن تتكاثف الغيوم ليلاً مع احتمال هطول بعض الامطار.



الأربعاء:



غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، كما تبقى الرياح ناشطة و تهطل امطار متفرقة يرافقها برق ورعد احيانا. 



الخميس:



غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة، كما تهطل أمطار متفرقة يرافقها برق و رعد.



-الحرارة على الساحل من 22 الى 30 درجة، فوق الجبال من 10 الى 23 درجة، في الداخل من 13 الى 26 درجة.



-الرياح السطحية: جنوبية غربية ، ناشطة ، تتراوح سرعتها بين 15 و50 كم/س، وقد تصل الى 60 شمالا.



-الانقشاع: متوسط على الساحل، سيئ أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب والامطار .



-الرطوبة النسبية على الساحل:بين 45 و80٪



-حال البحر:هائج، ارتفاع الموج متر ونص تقريبا ، حرارة سطح الماء:28°C



-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.
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المديرية العامة للطيران المدني

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