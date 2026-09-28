تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بيان للمكتب الاعلامي في وزارة التربية عن التوازن بين الحقّ في التعليم وواجب الايواء

Lebanon 24
28-09-2026 | 04:58
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بيان للمكتب الاعلامي في وزارة التربية عن التوازن بين الحقّ في التعليم وواجب الايواء
بيان للمكتب الاعلامي في وزارة التربية عن التوازن بين الحقّ في التعليم وواجب الايواء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن المكتب الاعلامي لوزارة التربية والتعليم العالي في بيان، أنّ "العام الدراسي بدأ في 15 أيلول في معظم المناطق اللبنانية، فيما حالت الظروف الاستثنائية الناجمة عن استمرار استخدام عدد من المدارس الرسمية كمراكز لإيواء الأهالي النازحين دون انطلاق التعليم الحضوري في بعض المناطق في الموعد نفسه".
Advertisement

اضاف:"منذ البداية، وضعت وزارة التربية والتعليم العالي العودة التدريجية إلى التعليم الحضوري في صلب خطتها للعام الدراسي، والتزمت العمل على تأمينه لأكبر عدد ممكن من التلاميذ، بمن فيهم التلاميذ النازحون، كلما سمحت الظروف الميدانية بذلك. وفي الوقت نفسه، حرصت الوزارة على ألّا تتم إعادة أي مدرسة إلى وظيفتها التربوية على حساب حق العائلات النازحة في إيواء آمن ولائق".
تابع: " انطلاقًا من هذا التوازن بين الحق في التعليم وواجب الإيواء، جرى العمل على خطة لتجميع مراكز الإيواء، بالتعاون بين وزارات الشؤون والداخلية والهيئات والجهات المعنية، بما يسمح بتحسين ظروف الإيواء والخدمات المقدّمة للنازحين، وفي الوقت نفسه بإخلاء المدارس تدريجيًا وإعادتها إلى وظيفتها الأساسية كمؤسسات للتعليم. وفي منطقة صور تحديدًا، حيث كانت نسبة كبيرة من المدارس الرسمية مستخدمة كمراكز للإيواء، شكّل تحقيق هذا التوازن تحديًا أساسيًا. ولذلك تعاونت وزارة التربية مع المحافظة والمراجع المعنية واتحاد بلديات صور وفرق الطوارئ والمنظمات والجمعيات العاملة على الأرض، من أجل إيجاد مراكز بديلة وتجهيزها بما يؤمّن ظروفًا لائقة للأهالي النازحين، ويسمح في المقابل بإعادة فتح أكبر عدد ممكن من المدارس أمام تلاميذ المنطقة والتلاميذ النازحين. وفي هذا الإطار، وضعت وزارة التربية جزءًا من مبانيها التربوية بتصرّف لجنة الطوارئ للمساهمة في توفير أماكن بديلة، بما يسهّل إخلاء عدد من المدارس الرسمية تدريجيًا وإعادتها إلى وظيفتها التربوية. وعليه، فإن تأخّر انطلاق التعليم الحضوري في عدد من مدارس صور ارتبط بالوقت اللازم لتأمين البدائل المناسبة وتجهيزها، انطلاقًا من قرار واضح بعدم إخلاء أي مركز قبل تأمين بديل لائق للعائلات المقيمة فيه. وفي المقابل، تواصل الوزارة العمل على إعادة المدارس إلى التعليم الحضوري تباعًا، بما ينسجم مع خطتها للعودة التدريجية، وهدفها في أن يصل التعليم الحضوري إلى أكبر عدد ممكن من التلاميذ".

وقال:" تؤكد وزارة التربية في هذا السياق أن الاستجابة لحاجات الإيواء مسؤولية وطنية مشتركة، تضطلع بها غرفة عمليات إدارة الكوارث المركزية بمختلف مكوّناتها، إلى جانب الوزارات والإدارات والسلطات المحلية والجهات المعنية، وليست مسؤولية وزارة التربية منفردة. وقد تحمّلت الوزارة منذ بداية الحرب جزءًا كبيرًا من هذه المسؤولية الوطنية، من خلال وضع عدد كبير من مدارسها ومبانيها ومؤسساتها التعليمية في خدمة الاستجابة الإنسانية، ومشاركة فرقها في الجهود الميدانية لإيواء النازحين. ولا تزال، حتى اليوم، أكثر من 70 مؤسسة تعليمية رسمية مستخدمة لأغراض الإيواء. وستواصل الوزارة مساهمتها في الجهد الإنساني الوطني، بالتوازي مع مسؤوليتها الأساسية في حماية حق التلاميذ في التعليم واستعادة انتظام العملية التربوية".

ختم:" الهدف ليس المفاضلة بين الإيواء والتعليم، بل العمل المشترك لتأمينهما معًا: حماية كرامة الأهالي النازحين وتأمين ظروف لائقة لهم، وفي الوقت نفسه إعادة المدارس تدريجيًا إلى رسالتها التربوية، حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من أبنائنا من العودة إلى صفوفهم والتعلّم حضوريًا".
مواضيع ذات صلة
عن امتحانات الطلبات الحرة... بيانٌ للمكتب الاعلامي لوزيرة التربية
lebanon 24
Lebanon24
28/09/2026 17:29:52 Lebanon 24 Lebanon 24
المكتب الاعلامي لوزارة التربية يوضح: لا أطفال في الشارع
lebanon 24
Lebanon24
28/09/2026 17:29:52 Lebanon 24 Lebanon 24
توضيح من المكتب الإعلاميّ لوزيرة التربيّة: حريصون على إنجاح هذا الملف
lebanon 24
Lebanon24
28/09/2026 17:29:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن "الإفادات".. بيانٌ من وزارة التربية
lebanon 24
Lebanon24
28/09/2026 17:29:52 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة التربية والتعليم العالي

وزارة التربية والتعليم

إدارة الكوارث

مؤسسة تعليمية

لجنة الطوارئ

وزارة العمل

اللبنانية

النازحين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:03 | 2026-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2026-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:17 | 2026-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:10 | 2026-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:03 | 2026-09-28
Lebanon24
10:00 | 2026-09-28
Lebanon24
09:30 | 2026-09-28
Lebanon24
09:17 | 2026-09-28
Lebanon24
09:10 | 2026-09-28
Lebanon24
08:55 | 2026-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24