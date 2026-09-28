تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الأشقر: مداخيل غالبية الفنادق في لبنان تراجعت بنحو 40 في المئة

Lebanon 24
28-09-2026 | 09:10
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الأشقر: مداخيل غالبية الفنادق في لبنان تراجعت بنحو 40 في المئة
الأشقر: مداخيل غالبية الفنادق في لبنان تراجعت بنحو 40 في المئة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعرب رئيس اتحاد النقابات السياحية ورئيس نقابة أصحاب الفنادق بيار الأشقر، عن أسفه الشديد "لما آلت إليه أوضاع القطاع السياحي في لبنان، جراء عدم الاستقرار والحروب شبه المتواصلة منذ العام 2023، والتي ألقت بظلالها على القطاع السياحي ودفعته إلى تسجيل تراجعات كبيرة، رغم الدور الذي أدّاه في قيادة عملية الصمود ودعم الاقتصاد خلال العام 2023، في المرحلة التي تلت الانهيار الاقتصادي".
Advertisement

وكشف الأشقر "أن الأزمة التي يعانيها القطاع لم تعد تقتصر على الركود الموسمي المعتاد، بل ترافقت هذا العام مع الحروب والتطورات الأمنية التي أضعفت الحركة التشغيلية بصورة كبيرة".

كما كشف أن "الأرقام تظهر تراجع أعداد المغتربين اللبنانيين خلال موسم الصيف بنسبة تراوحت بين 30 و40 في المئة"، لافتاً إلى أن "مداخيل غالبية الفنادق في لبنان تراجعت بنحو 40 في المئة، فيما سجل قطاع المطاعم تراجعاً بالنسبة عينها تقريبا".

وشدد الأشقر على "أن المشكلة لا تكمن فقط في خسارة 40 في المئة من المداخيل، بل في أن هذا التراجع يتزامن مع ارتفاع الأكلاف التي تتحملها المؤسسات السياحية، ما يزيد من الضغوط التي تواجهها".


مواضيع ذات صلة
الأشقر: أكثر من 50 في المئة من المغتربين اللبنانيين المقيمين في هذه الدول ألغوا حجوزاتهم
lebanon 24
Lebanon24
28/09/2026 20:42:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الفضة تهبط في المعاملات الفورية بنحو 3 في المئة إلى 62.54 دولاراً للأونصة
lebanon 24
Lebanon24
28/09/2026 20:42:10 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية امام وفد نقابة اصحاب الفنادق برئاسة بيار الأشقر: نتخذ اجراءات لتحسين الأوضاع في كل القطاعات وعلينا ان نحصّن انفسنا في ظل تطورات المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
28/09/2026 20:42:10 Lebanon 24 Lebanon 24
فواتير المولدات تشتعل مجدداً في لبنان... الكهرباء تتحول إلى عبء يلتهم مداخيل العائلات
lebanon 24
Lebanon24
28/09/2026 20:42:10 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

نقابة أصحاب الفنادق بيار الأشقر

اتحاد النقابات السياحية ورئيس

اتحاد النقابات السياحية

نقابة أصحاب الفنادق

اتحاد النقابات

بيار الأشقر

رئيس اتحاد

موسم الصيف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-09-28
Lebanon24
13:13 | 2026-09-28
Lebanon24
13:13 | 2026-09-28
Lebanon24
12:38 | 2026-09-28
Lebanon24
12:34 | 2026-09-28
Lebanon24
12:25 | 2026-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24