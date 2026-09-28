محطة إرسال لـألفا في أعالي جبال بقاعصفرين – الضنية

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شهدت أعالي جبال بقاعصفرين - افتتاح محطة إرسال جديدة تابعة لشركة" ألفا"، في خطوة تهدف إلى تعزيز وتوسيع نطاق التغطية، انطلاقاً من حرص وشركة ألفا على توفير خدمة موثوقة في مختلف المناطق ، ولا سيما المناطق الجبلية والنائية"، كما اعلنت "الفا"في بيان.وقالت ان "المحطة الجديدة تساهم في تحسين جودة التغطية وتعزيز قدرة الشبكة على تلبية احتياجات المشتركين، وتغطي مناطق وادي ، وبقرصونا، وبقاعصفرين، وعاصون، بما يعزز التواصل ويواكب الحركة السكانية والنشاط في هذه المناطق.ويأتي إنجاز المحطة ثمرة تعاون محلي، في إطار دعم تطوير البنية التحتية للاتصالات".وشكر رئيس بلدية بقاعصفرين الدكتور خالد بدرة على" إنجاز المحطة في وقت قياسي"، مشدداً على" أهمية المشروع في تحسين خدمات الاتصالات في البلدة والقرى والمناطق المحيطة، ومثمناً التعاون الذي ساهم في وضع المحطة قيد الخدمة".واكدت ألفا من خلال هذا المشروع "استمرارها بالتعاون مع وزارة الاتصالات في تطوير شبكتها وتوسيع نطاق تغطيتها، بما يضمن وصول خدمات الاتصالات إلى أكبر عدد ممكن من المناطق والمشتركين".