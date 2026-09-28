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لبنان

محطة إرسال لـ"ألفا" في أعالي جبال بقاعصفرين – الضنية

Lebanon 24
28-09-2026 | 09:17
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محطة إرسال لـألفا في أعالي جبال بقاعصفرين – الضنية
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شهدت أعالي جبال بقاعصفرين - الضنية افتتاح محطة إرسال جديدة تابعة لشركة" ألفا"، في خطوة تهدف إلى تعزيز خدمات الاتصالات وتوسيع نطاق التغطية، انطلاقاً من حرص وزارة الاتصالات وشركة ألفا على توفير خدمة موثوقة في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيما المناطق الجبلية والنائية"، كما اعلنت "الفا"في بيان.
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وقالت ان "المحطة الجديدة تساهم في تحسين جودة التغطية وتعزيز قدرة الشبكة على تلبية احتياجات المشتركين، وتغطي مناطق وادي النجاص، وبقرصونا، وبقاعصفرين، وعاصون، بما يعزز التواصل ويواكب الحركة السكانية والنشاط في هذه المناطق.

ويأتي إنجاز المحطة ثمرة تعاون محلي، في إطار دعم تطوير البنية التحتية للاتصالات".
وشكر رئيس بلدية بقاعصفرين الدكتور خالد بدرة شركة ألفا على" إنجاز المحطة في وقت قياسي"، مشدداً على" أهمية المشروع في تحسين خدمات الاتصالات في البلدة والقرى والمناطق المحيطة، ومثمناً التعاون الذي ساهم في وضع المحطة قيد الخدمة".

واكدت ألفا من خلال هذا المشروع "استمرارها بالتعاون مع وزارة الاتصالات في تطوير شبكتها وتوسيع نطاق تغطيتها، بما يضمن وصول خدمات الاتصالات إلى أكبر عدد ممكن من المناطق والمشتركين".
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