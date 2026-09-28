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لبنان

مقدمات نشرات الأخبار المسائية

Lebanon 24
28-09-2026 | 16:56
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مقدمة نشرة أخبار الـ"أن بي أن" 

أسبوع حافل بموجة واسعة من الإضرابات والاعتصامات المطلبية والنقابية  نتيجة تفاقم الأزمات الاقتصادية وتدني الرواتب والاجور والارتفاع الحاد في أسعار المحروقات والسلع وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.



وعلى وقع الدعوات الى الإضراب العام يوم الأربعاء والخميس التأمت لجنة المؤشر اليوم وبينما كان ينتظر تصاعد الدخان الأبيض من هذا الاجتماع جاءت النتيجة مخالفة للآمال.
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وفي هذا السياق دعا رئيس اتحاد قطاعات النقل البري بسام طليس الى عقد لقاء من بعد ظهر يوم الغد في مقر الاتحاد العمالي العام لإعلان الموقف النهائي من الاضراب والتحرك يوم الأربعاء.



هذه الدعوة استبقها لقاء في وزارة المالية بمشاركة طليس وأفضى الى إعطاء السائقين العموميين مبلغ 12 مليون ليرة شهريا ولمدة ثلاثة أشهر.



داخليا ايضا وفي يوميات الميدان الجنوبي، إعتداءات إسرائيلية متواصلة من العدو الاسرائيلي على القرى والبلدات وتفنن في عمليات التفخيخ والتفجير.



وبالحديث عن الجنوب دعا رئيس بعثة اليونيفيل في لبنان وقائدها الجنرال ديوداتو ابنيارا، الى العمل بكل جدية لتجنب أي فراغ أمني جنوبا.



وشدد على أن المطلوب هو توفير أفضل الظروف للحفاظ على الاستقرار بالتعاون مع الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية وسائر الجهات المعنية والمجتمع الدولي.



ملف الجنوب برمته ولاسيما اتفاق الاطار ووقف الاعمال العسكرية ودعم الجيش اللبناني، كان محور اللقاء الثنائي الذي عقد في واشنطن بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو.



ووصف سلام القاء عقب الاجتماع بأنه "كان تمام".



دوليا كشف الرئيس الاميركي دونالد ترامب لموقع أكسيوس الاخباري عن إجراء المزيد من المباحثات مع الإيرانيين هذا الأسبوع، موضحا أن طهران تريد اتفاقا يختلف عما تسعى إليه واشنطن، ولكنه ليس الاتفاق الذي أريد التوصل إليه.



مزاعم عقد مباحثات جديدة غير مباشرة نفتها طهران التي تتعرض لضغوط واسعة من الوسطاء لتقديم تنازلات وسط تسجيل ارتفاع اسعار النفط.



في المشهد الفلسطيني وفي الذكرى السادسة والعشرين للانتفاضة الثانية، واصل قطعان المستوطنين تدنيسهم للمسجد الاقصى الذي شهد اقتحامات جديدة بمشاركة وقيادة وزراء في الحكومة الاسرائيلية على رأسهم وزيرا الامن والحرب بن غفير وكاتس، في اليوم الثالث لما يسمى بعيد "العرش".



واعلن بن غفير أن الاسرائيليين هم اصحاب المكان وان شعبه في طريقه الى النصر المطلق.


مقدمة الـ"أم تي في" 



 لبنان الرسمي يتحرك بقوة في واشنطن. فجدول رئيس الحكومة والوفد الوزراي المرافق مثقل بالمواعيد، وهي ذات بعدين: اقتصادي- مالي   وسياسي - امني.



الاجتماعات بدأت مع كبار المسؤولين في صندوق النقد والبنك الدولي ومع وزير الخزانة الاميركية وستستكمل غدا، والقصد منها واضح: محاولة وضع لبنان على السكة الصحيحة ماليا واقتصاديا. 



وأما اللقاءات السياسية فتوجت بالاجتماع الذي انعقد بين سلام ووزير خارجية اميركا ماركو روبيو.



الملفات المطروحة كثيرة ومتشعبة، لكن يمكن اختصارها بثلاثة: الدفع في اتجاه تحقيق وقف فعلي وجدي لاطلاق النار، اعادة إحياء المفاوضات اللبنانية - الاسرائيلية، والبحث في  مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل في ظل عدم وجود قوة بديلة حتى الان. 



ووفق المعلومات فان اميركا لا تزال تراهن على احداث خرق في المفاوضات، وهي تسعى الى عقد جولة جديدة بين لبنان واسرائيل في تشرين الاول المقبل، اي قبل اجراء الانتخابات البرلمانية الاسرائيلية. 



حياتيا، لجنة المؤشر في وزارة العمل اقرت اليوم تغطية خمسة ليترات لكل يوم عمل، كما تم الاتفاق على رفع التعويضات العائلية.



وعليه فقد قرر الاتحاد العمالي التجاوب مع ما اقرته لجنة المؤشر وتعليق الاضراب والتحركات الاحتجاجية التي كانت مقررة الاربعاء.



مقدمة "المنار" 



من السيد القائد لمحور الحق بوجه المستكبرين، إلى أمير العرب الذي كان امتدادا لزمن الأنبياء والأولياء والصالحين: ذكراك خالدة، ولن تسقط الراية، ولن يهزم أهل المقاومة.



في الذكرى الثانية لرحيل الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله وخليفته السيد الهاشمي، أستذكر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى الخامنئي، القائد الكبير الذي رفع لبنان إلى مقام عظيم، الذي كان يضمر الخير بصدق لشعبه ومدرسته، وكان النصر والفتح رفيقيه الدائمين.



وأكد آية الله السيد مجتبى أن راية السيد نصر الله المجيدة محفوظة في يد سماحة الشيخ نعيم قاسم، الذي يواصل السير على نهجه بشجاعة، في طليعة صفوف حزب الله العاشورائية والراسخة.



ومن لبنان إلى إيران وفلسطين وعموم المنطقة، فإن الأيام السابقة التي يتمنى عدونا عودتها، مضت ولن تتكرر أبدا، كما أكد قائد الثورة الإسلامية، وسيكون النصر حليف محور الحق، وسيهزم جمع المستكبرين وإن أكثروا الظلم والقتل والتنكيل.



وفي لبنان كما في فلسطين، لا يزال الصهاينة يواصلون حرب الإبادة، من غزة إلى الضفة فالجنوب، حيث التفجيرات والغارات تأتي على ما تبقى من حياة عمرانية في بعض القرى، مع توسيع رقعة الاعتداءات، بينما كان نتنياهو يوسع من نشاطاته العربية ويزور أبو ظبي لتعزيز العلاقات، كما كشف الإعلام العبري.



وأما ما كشفته البيانات أظهر اقامة الحكومة اللبنانية للاحتفالات والابتهالات للقاء رئيسها نواف سلام مع وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو في واشنطن، محاولا لإقناعه بمساعدة سلطته وهي تتمايل على فالق الخيبات، من اتفاق الإطار الذي ردمه الإسرائيلي تحت أنقاض الجنوب، إلى الملفات المعيشية التي تزداد صعوبة بفعل الحصار الأميركي.



ولكنه حصار لن يحول بين المقاومة وخدمة أهلها الصابرين، كما أكد الأمين 

العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم بكشفه عن مشروع اعده حزب الله للايواء سيعلن عنه تفاصيله قريبا.



وسيبقى مشروع المقاومة إطفاء النار كلما أوقدها حاقد أو عدو ببلدنا، وسيبقى أهلها على وصية سيدها الأبقى ووصيه الهاشمي، كما أشار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، الذي أكد أننا لم نهزم لأننا لم نجبن رغم كل الاحقاد والتحديات.



في التحديات العالمية، أسعار النفط تزداد التهابا، وتأتي على عنتريات دونالد ترامب، ومع الإعلان عن اهتزاز سندات الخزينة الأميركية، كشفت الاخبار القادمة من نيويورك عن معاودة الوسطاء مساعيهم التفاوضية تحت العناوين الإيرانية.



مقدمة الـ"أو تي في" 



السؤال الاكثر إلحاحا اليوم: ماذا بعد رحيل اليونيفيل؟



جواب حزب الله هو التمسك بالخطاب السابق للمستجدات الاخيرة، الذي لم يعد مقنعا لشرائح متنامية من اللبنانيين.



وجواب السلطة اللبنانية فهو اللاجواب، وسط اعتداءات متواصلة، واحتلال مستمر، وسلاح غير محصور بالدولة.



اما لقاء رئيس الحكومة نواف سلام بوزير الخارجية الاميركية ماركو روبيو، فلا يختلف عن سواه من اللقاءات اللبنانية-الخارجية في شيء، ولاسيما لناحية التسريبات الايجابية، فيما النتائج العملية غير واضحة المعالم.



واما داخليا، وقبل التحرك النقابي المقرر الأربعاء احتجاجا على الغلاء وارتفاع سعر البنزين، تسارعت الإجراءات الاستيعابية: اتفاق على تغطية خمسة ليترات من الوقود عن كل يوم عمل، بانتظار صدور المرسوم عن مجلس الوزراء، وترتيبات مالية للسائقين العموميين، في ترجمة جديدة لفشل السلطة في مواجهة المآسي المتراكمة، واصرارها على ادارة سيئة للأزمة، عبر اجراءات عشوائية ترقيعية هدفها تمديد نهج الهروب الى الامام من الاصلاح الشامل.



وفي مجلس النواب الحكومة على موعد الاربعاء مع مرصد الحكومة الذي ينظمه التيار التيار الوطني الحر لتقييم أدائها في ملفات السياسة الخارجية والصحة والشؤون الاجتماعية والإصلاح المالي والتربية والعدل وغيرها، على ان يقال في مكتبة مجلس النواب ما لم يسمح بقوله في الهيئة العامة، في اكثر من سبعة عناوين رئيسية لأسئلة سبق وطرحها التيار، وظلت مع مرور الوقت من دون جواب.



مقدمة الـ"أل بي سي" 



من لجنة المؤشر في بيروت إلى المؤشرات الديبلوماسية في واشنطن.



اللبناني مرغم على تتبع كل هذه الخطوط.



من واشنطن، لقاء بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو… أتفاق الإطار ومصير اليونيفيل وبديلها، في رأس جدول الأعمال.



نتائج المحادثات لن تظهر سريعا، فالجانب الأميركي أعطى جرعة دعم للبنان، أما كيف ستصرف في الداخل؟



فهذا يعود إلى العلاقة القائمة على حبل مشدود مع حزب الله. 



بالتزامن مع أجتماع واشنطن، نفذ الجيش الإسرائيلي "تفجيرا ضخما" في بلدة المنصوري، وبعيد سماع دوي انفجار قوي، شاهد مراسلو فرانس برس أعمدة دخان كثيفة، تتصاعد من البلدة الساحلية التي دمر جزء كبير منها.



وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن التفجير أحدث "ارتجاجات قوية، فيما سمعت أصداء الانفجارات في مدينة صور وعدد من القرى المحيطة"...



إلى أجتماع واشنطن بين سلام وروبيو، شهدت الخارجية الأميركية اجتماعا على قدر كبير من الأهمية بين روبيو ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان...



بالعودة إلى لبنان، سباق بين الشارع وتلبية المطالب المعيشية.



فمن يصل أولا؟



لجنة المؤشر اقتربت من وضع أسس قد تكون مقبولة، فهل يكون تفادي الشارع بعد غد الأربعاء؟ 



بالتزامن، يعلن وزير المال من واشنطن أن التوصل لبرنامج كامل مع الصندوق لا يزال يتطلب من بيروت إقرار قانون نهائي للتعامل مع الخسائر الناجمة من الأزمة المالية...
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