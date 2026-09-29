أمرٌ لافت على "الأوتوسترادات" وطرقات بيروت!

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على غير عادتها، تشهد "الأوتوسترادات" الساحلية والطرقات في قلب العاصمة تراجعاً ملحوظاً في زحمة السير، ولا سيما خلال ساعات الذروة التي كانت تُسجل في السابق ازدحامات مرورية خانقة.ويبدو أن ارتفاع أسعار البنزين انعكس مباشرة على حركة التنقل، إذ بات العديد من اللبنانيين يقلّصون استخدام سياراتهم ويعيدون حساباتهم قبل القيام بأي "مشوار"، في ظل ارتفاع كلفة التنقل وتراجع القدرة الشرائية.ومن المُلاحظ ان الخروج لم يعد بالنسبة إلى شريحة واسعة من اللبنانيين أمراً روتينياً كما في السابق، إذ اقتصرت التنقلات إلى حد كبير على الضرورات، فيما جرى تأجيل أو إلغاء العديد من المشاريع غير الأساسية.وهكذا، تحوّلت أزمة ارتفاع أسعار المحروقات إلى عامل يفرض واقعاً جديداً على حركة السير، فبدلاً من أن تكون الطرقات مزدحمة بالسيارات، بات جزء من اللبنانيين يختار البقاء في منازله أو تقليص تنقلاته إلى الحد الأدنى، في محاولة للحد من المصاريف اليومية.