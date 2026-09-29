وفد من السفارة البريطانية يزور الجنوب.. ويؤكد دعم المملكة لصمود المجتمعات المحلية

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اعلنت السفارة في بيان ان "وفدا من السفارة برئاسة القائمة بالأعمال فيكتوريا دنّ، يوم الخميس الفائت في 24 أيلول للاطلاع عن كثب على تأثير النزاع على المجتمعات المحلية، وللتأكيد مجدداً على دعم المتحدة.وفي ، التقى الوفد السيد منصور ضو محافظ الجنوبي ومحافظ بالإنابة، حيث جرى بحث التحديات الراهنة، والدعم المطلوب لتعزيز الصمود المحلي، والتخطيط لجهود التعافي.وفي أحد مراكز التنمية الاجتماعية، استمع الوفد إلى العاملين الاجتماعيين في حول دعمهم الحيوي للأسر الأكثر هشاشة من خلال برنامج شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة للصدمات التابع للحكومة اللبنانية. وتُنفَّذ هذه المبادرة، بقيادة وزارة ، من خلال شراكة مهمة مع برنامج الأغذية العالمي. وتفخر المملكة المتحدة بتقديم تمويل إنساني لبرنامج الأغذية العالمي ولهذه الشراكة.كما زار الوفد منشأة تدريب تابعة للجيش اللبناني في الزهراني طُوّرت عام 2025 في إطار برنامج صندوق الأمن المتكامل التابع للحكومة البريطانية. واستناداً إلى أكثر من عقد من الدعم للجيش اللبناني، تشكّل المنشأة مركزاً رئيسياً للتدريب الذي يُعِدّ العسكريين للانتشار في مختلف أنحاء جنوب لبنان، بما يساعد على تعزيز حضور وبسط سلطتها.وفي ختام الزيارة، قالت القائمة بالأعمال فيكتوريا دنّ:"شكّلت هذه الزيارة إلى جنوب لبنان فرصة مهمة للاطلاع على الآثر المدمّر للنزاع، وكذلك الفرق المباشر والملموس الذي يُحدثه الدعم البريطاني في حياة المجتمعات المحلية. وقد أسفر النزاع عن أزمة إنسانية حادة اتسمت بسقوط آلاف الضحايا، ودمار واسع النطاق، ونزوح جماعي. وتظل المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل مع حكومة لبنان والشركاء الإنسانيين لدعم الاستقرار والصمود، وإيصال المساعدات إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها".