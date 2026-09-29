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لبنان

بسبب عطل طارىء... مصلحة الليطاني تُعلن عن قطع مياه الريّ لـ3 أيام

Lebanon 24
29-09-2026 | 07:42
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بسبب عطل طارىء... مصلحة الليطاني تُعلن عن قطع مياه الريّ لـ3 أيام
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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان حصول عطل طارئ على فواشة كاسر الضغط رقم ٩ في بلدة الشواليق".
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وقالت:"نتيجة هذا العطل، ستضطر المصلحة إلى قطع مياه الري اعتباراً من ظهر يوم الثلاثاء  الواقع فيه ٢٩ ايلول 2026، ولمدة لا تقل عن ثلاثة أيام، عن الجهة الشمالية الشرقية من المشروع، ابتداءً من نقطة كاسر الضغط رقم (2) الواقعة في منطقة تلة القصر في كفرفالوس.

وستباشر الفرق الفنية في دائرة ري لبعا، أعمال الصيانة و فك الفواشة لتحديد طبيعة العطل وحجمه، تمهيداً لتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة، وذلك بإشراف مصلحة الاستثمار والصيانة في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

ويشمل انقطاع مياه الري المناطق والبلدات الآتية: كفرفالوس، مراح الحباس، لبعا، كرخا، بقسطا، شواليق، أجزاء من عين المير، وادي بعنقودين، كفريا، كفرجرة، الصالحية، القرية (القرقشية)، مجدليون وعبرا".

 ودعت" المشتركين والمزارعين في المناطق المذكورة إلى المبادرة إلى ري محاصيلهم قبل بدء فترة الانقطاع، واتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لتجاوز فترة توقف التغذية، على أن تتم إعادة ضخ مياه الري فور إنجاز أعمال الصيانة وإصلاح العطل وإعادة الخط إلى الخدمة".

واكدت أن" فرقها الفنية ستعمل على إنجاز الأشغال بالسرعة الممكنة، بما يحدّ من فترة الانقطاع ويضمن استعادة التغذية بصورة آمنة ومنتظمة".
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لبنان

إقتصاد

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

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