بسبب عطل طارىء... مصلحة الليطاني تُعلن عن قطع مياه الريّ لـ3 أيام

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أعلنت في بيان حصول عطل طارئ على فواشة كاسر الضغط رقم ٩ في بلدة الشواليق".وقالت:"نتيجة هذا العطل، ستضطر المصلحة إلى قطع مياه اعتباراً من ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه ٢٩ ايلول 2026، ولمدة لا تقل عن ثلاثة أيام، عن الجهة الشمالية الشرقية من المشروع، ابتداءً من نقطة كاسر الضغط رقم (2) الواقعة في منطقة تلة في كفرفالوس.وستباشر الفرق الفنية في دائرة ري لبعا، أعمال الصيانة و فك الفواشة لتحديد طبيعة العطل وحجمه، تمهيداً لتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة، وذلك بإشراف مصلحة الاستثمار والصيانة في المصلحة الوطنية لنهر .ويشمل انقطاع مياه الري المناطق والبلدات الآتية: كفرفالوس، مراح الحباس، لبعا، كرخا، بقسطا، شواليق، أجزاء من عين ، وادي بعنقودين، ، كفرجرة، الصالحية، القرية (القرقشية)، وعبرا".ودعت" المشتركين والمزارعين في المناطق المذكورة إلى المبادرة إلى ري محاصيلهم قبل بدء فترة الانقطاع، واتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لتجاوز فترة توقف التغذية، على أن تتم إعادة ضخ مياه الري فور إنجاز أعمال الصيانة وإصلاح العطل وإعادة الخط إلى الخدمة".واكدت أن" فرقها الفنية ستعمل على إنجاز الأشغال بالسرعة الممكنة، بما يحدّ من فترة الانقطاع ويضمن استعادة التغذية بصورة آمنة ومنتظمة".