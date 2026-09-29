"الهيئة العليا للاغاثة" أعلنت وصول الدفعة ال12 من حملة المساعدات المنظمة من الأردن

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أعلنت الهيئة العليا للاغاثة، "ان الدفعة ال12 من حملة المساعدات الاغاثية التي تنظمها الاردنية الهاشمية ، وتضم (20) شاحنة مقدمة الي الجمهورية عبر "الهيئة" وصلت الى معبر المصنع الحدودي. وكان في استقبالها البعثة في سفارة المملكة الاردنية الهاشمية في محمد المحادين والعميد ادمون كعدو ممثلا الامين العام للهيئة العليا للاغاثة العميد بسام النابلسي مع وفد من "الهيئة".المحادينوالقى المحادين كلمة للمناسبة قال فيها: ان "اللقاء يتجدد اليوم على معبر المصنع الحدودي مع الاخوة في الهيئة العليا للإغاثة اللبنانية لتسلم القافلة رقم الرابعة عشردوليا والخامسة عشرة في المجموع منذ بداية الأحداث والاعتداءات على مؤخراً"، واشار الى ان" هذه القافلة محملة بمساعدات إنسانية وإغاثية .واضاف:":"إن شاء الله هذه الجهود مستمرة دعماً للجمهورية اللبنانية الشقيقة والنازحين، والوقوف إلى جانب الأشقاء في الجمهورية اللبنانية امر جوهري في الأردن، ونجدد دائماً أطيب أمنياتنا لكم ".كعدوبدوره، قال العميد كعدو: "نحن اليوم موجودون لاستلام هبة دولية عبر الجسر البري القائم بين لبنان والأردن، وهي عبارة عن 20 شاحنة محمّلة بمواد إغاثية .ونتوجه، بالشكر إلى جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني بن الحسين والشعب الأردني على هذه المبادرة الإنسانية القيّمة، التي تعكس روح التعاون بين البلدين الشقيقين وعمق العلاقة التاريخية".كما شكر كعدو "جميع الجهات الدولية والمحلية التي ساهمت في تأمين وصول هذه المساعدات إلى الشعب اللبناني والعائلات المحتاجة في ظل الأزمة التي نمر بها".