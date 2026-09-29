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لبنان

"الهيئة العليا للاغاثة" أعلنت وصول الدفعة ال12 من حملة المساعدات المنظمة من الأردن

Lebanon 24
29-09-2026 | 08:05
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الهيئة العليا للاغاثة أعلنت وصول الدفعة ال12 من حملة المساعدات المنظمة من الأردن
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أعلنت الهيئة العليا للاغاثة، "ان الدفعة ال12 من حملة المساعدات الاغاثية التي تنظمها المملكة الاردنية الهاشمية ، وتضم  (20) شاحنة مقدمة الي الجمهورية اللبنانية عبر "الهيئة" وصلت الى معبر المصنع الحدودي. وكان في استقبالها نائب رئيس البعثة في سفارة المملكة الاردنية الهاشمية في بيروت محمد المحادين والعميد ادمون كعدو ممثلا الامين العام للهيئة العليا للاغاثة العميد بسام النابلسي مع وفد من "الهيئة".
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المحادين

والقى المحادين كلمة للمناسبة قال فيها: ان "اللقاء يتجدد اليوم على معبر المصنع الحدودي مع الاخوة في الهيئة العليا للإغاثة اللبنانية لتسلم  القافلة رقم الرابعة عشردوليا والخامسة عشرة في المجموع منذ بداية الأحداث والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان مؤخراً"، واشار الى ان" هذه القافلة محملة بمساعدات إنسانية وإغاثية .

واضاف:":"إن شاء الله هذه الجهود مستمرة دعماً للجمهورية اللبنانية الشقيقة والنازحين، والوقوف إلى جانب الأشقاء في الجمهورية اللبنانية امر جوهري في الأردن،  ونجدد دائماً أطيب أمنياتنا لكم ".

كعدو

بدوره، قال العميد كعدو: "نحن اليوم موجودون لاستلام هبة دولية عبر الجسر البري القائم بين لبنان والأردن، وهي عبارة عن 20 شاحنة محمّلة بمواد إغاثية .ونتوجه، بالشكر إلى جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني بن الحسين والشعب الأردني على هذه المبادرة الإنسانية القيّمة، التي تعكس روح التعاون بين البلدين الشقيقين وعمق العلاقة التاريخية".

كما شكر كعدو "جميع الجهات الدولية والمحلية التي ساهمت في تأمين وصول هذه المساعدات إلى الشعب اللبناني والعائلات المحتاجة في ظل الأزمة التي نمر بها".
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