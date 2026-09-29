متى: التيار Catgorie A بـالإنجازات الكلامية

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كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب نزيه متى على حسابه عبر منصة "اكس": يتباهى النائب أنه "أيام وزراء الـ Categorie A كنّا نمارس صلاحياتنا حتى نحمي المواطن من دون أخذ إذنٍ من أحد !!!!.صحيح أن كل نوّاب ووزراء وعهدهم من رأس الهرم حتى أسفله يعتبرون Catégorie A بـالإنجازات الكلامية والسياسات الإنبطاحية والتحالفات المصلحية والحروب الدونكيشوتية التي أوصلت البلد الى الانهيار التام وأوصلت كل اللبنانيين الى قعر جهنم التي بشّرنا بها عونهم.وصحيح أن "التيار" Catégorie A+++ بتجاوز القوانين خاصة مخالفة قانون المحاسبة العمومية وبتعيين لجان إستلام خلافاً للقانون وبإهمال عرض المعاملات على مراقبة المسبقة وبعقد إتفاقيات رضائية، لذا اصدر المحاسبة بتاريخ 16/7/2025 بإجماع أعضائه وبرئاسة القاضية زينب إدانة لأبي خليل وتغريمه بالحد الوارد في المادة 60 من تنظيم قانون المحاسبة العمومية بسبب عقد مصالحة مخالف للقوانين النافذة مع شركةPoyry Switzerland Ltd لتسديد بدل خدمات إستشارية لتقييم عروض استئجار الطاقة من باخرتين...فأكرم وأنعم على الـ Categorie A وعلى "اللا إصلاح واللا تغيير والتعتير" وعلى القوي بفسادهم وشعبويتهم وفشلهم...".