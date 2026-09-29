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لبنان

متى: "التيار" Catégorie A بـالإنجازات الكلامية

Lebanon 24
29-09-2026 | 08:22
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متى: التيار Catgorie A بـالإنجازات الكلامية
متى: التيار Catgorie A بـالإنجازات الكلامية photos 0
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كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب نزيه متى على حسابه عبر منصة "اكس": يتباهى النائب سيزار أبي خليل أنه "أيام وزراء الـ Categorie A كنّا نمارس صلاحياتنا حتى نحمي المواطن من دون أخذ إذنٍ من أحد !!!!.
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صحيح أن كل نوّاب ووزراء التيار وعهدهم من رأس الهرم حتى أسفله يعتبرون Catégorie A بـالإنجازات الكلامية والسياسات الإنبطاحية والتحالفات المصلحية والحروب الدونكيشوتية التي أوصلت البلد الى الانهيار التام وأوصلت كل اللبنانيين الى قعر جهنم التي بشّرنا بها عونهم.



وصحيح أن قيصر "التيار" أبي خليل Catégorie A+++ بتجاوز القوانين خاصة مخالفة قانون المحاسبة العمومية وبتعيين لجان إستلام خلافاً للقانون وبإهمال عرض المعاملات على مراقبة ديوان المحاسبة المسبقة وبعقد إتفاقيات رضائية، لذا اصدر ديوان المحاسبة بتاريخ 16/7/2025 بإجماع أعضائه وبرئاسة القاضية زينب حمود إدانة لأبي خليل وتغريمه بالحد الأقصى الوارد في المادة 60 من تنظيم قانون المحاسبة العمومية بسبب عقد مصالحة مخالف للقوانين النافذة مع شركةPoyry Switzerland Ltd لتسديد بدل خدمات إستشارية لتقييم عروض استئجار الطاقة من باخرتين...



فأكرم وأنعم على تيار الـ Categorie A وعلى "اللا إصلاح واللا تغيير والتعتير" وعلى لبنان القوي بفسادهم وشعبويتهم وفشلهم...".
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سيزار أبي خليل

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جمهورية

الأقصى

رنا ❗️

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