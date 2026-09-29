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لبنان

الخطيب استقبل دوريل ووفدين: المقاومة الفرنسية لم تسلم سلاحها خلال الاحتلال الالماني

Lebanon 24
29-09-2026 | 08:24
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الخطيب استقبل دوريل ووفدين: المقاومة الفرنسية لم تسلم سلاحها خلال الاحتلال الالماني
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 استقبل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب قبل ظهر اليوم في مقر المجلس بالحازمية، سفير فرنسا في لبنان باتريك دوريل في زيارة تعارف، وتم البحث في شؤون لبنان والمنطقة بظل الظروف الراهنة.
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وأكد دوريل بالعربية، اهتمام فرنسا بالوضع في لبنان، مذكرا بمواقف الرئيس ايمانويل ماكرون "الداعية الى انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان وبسط سيادة الدولة على مختلف الاراضي اللبنانية". كما اكد "دعم فرنسا للجيش اللبناني من اجل تأمين الامن والاستقرارللمواطنين اللبنانيين على كامل ارضهم". 

من جهته، قال الخطيب: "نأمل ان يسهم حضورك في لبنان في معالجة الكثير من القضايا، لا سيما ما يتعلق بالطائفة الشيعية".

اضاف: "نريد ان تكون العلاقات المشتركة على افضل حال بين اوروبا والبلدان العربية وخاصة لبنان، فالاختلاف الديني لا يجب ان يكون عائقا في هذا المجال ولا في موضوع بناء الدولة. ونحن من اكثر المطالبين ببناء الدولة التي تحمي مواطنيها وتصون حدودها".

وشدد على "تعزيز التعاون الثقافي في كل المجالات"، مشيرا الى ان "المجلس الشيعي كان يتلقى في الماضي منحا جامعية من فرنسا".

وقال: "نريد من فرنسا ان تدعم لبنان في هذه المرحلة، بوجه الاحتلال والعدوان الاسرائيلي الذي لا يراعي حرمة ولا يلتزم بأي اتفاق او قاعدة قانونية ودولية، وما حدث في لبنان وغزة وإيران اكبر برهان، وعلى اوروبا ان تتفهم خطورة هذا الكيان لأنه سيرتد عليهم، وان تساعدنا لوقف هذا العدوان".

وعرض لواقع الجنوب منذ "اتفاق القاهرة ونشوء المقاومة التي كانت نتيجة للاحتلال وليست سببا له"، وقال: "إن نزع سلاح المقاومة في ظل الاحتلال امر غير طبيعي، فالمقاومة الفرنسية لم تسلم سلاحها خلال الاحتلال النازي الالماني، بل بعد التحرير، وفي ظل الدولة التي ترأسها الجنرال ديغول".

وفد اسلامي

واستقبل نائب رئيس المجلس الشيعي وفدا من الشخصيات التونسية والباكستانية التي شاركت في الذكرى الثانية لاستشهاد السيد حسن نصر الله.

وأسف الخطيب أمام الوفد "لموقف الامة العربية والاسلامية تجاه ما تشهده المنطقة وتجاه القضية الفلسطينية"، وسأل: "هل العرب والمسلمون قاصرون عن مواجهة العدو؟".

وقال: "المقاومة في لبنان دافعت عن العرب والمسلمين جميعا، وقد دفعنا نحن والفلسطينيون ثمنا غاليا، لكننا لن نتخلى عن هذه المهمة. صحيح اننا في وضع صعب، لكننا نتطلع الى الامام لأننا متكلون على الله وعلى سواعد ابنائنا".

"تجمع العلماء"

وظهرا، استقبل الخطيب وفدا من "تجمع العلماء المسلمين" ضم المشايخ: حسين غبريس وعبد الله جبري وناجي حمادة، دعاه الى المشاركة والقاء كلمة في الملتقى الديني العلمائي الذي سيقام في الرابعة من عصر الخميس المقبل في الاول من تشرين الاول، لمناسبة الذكرى الثانية لشهادة السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، وذلك في مرقد السيد الهاشمي في دير قانون النهر.

احمد 

وبعد الظهر، استقبل الخطيب عضو مجلس شورى الدولة القاضي عبد الله احمد. 
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