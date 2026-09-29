تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الرئيس عون أمام وفد الكونغرس: لبنان يعلق أهمية كبيرة على أميركا للضغط على إسرائيل لالزامها تنفيذ "اتفاق الاطار"

Lebanon 24
29-09-2026 | 08:45
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الرئيس عون أمام وفد الكونغرس: لبنان يعلق أهمية كبيرة على أميركا للضغط على إسرائيل لالزامها تنفيذ اتفاق الاطار
الرئيس عون أمام وفد الكونغرس: لبنان يعلق أهمية كبيرة على أميركا للضغط على إسرائيل لالزامها تنفيذ اتفاق الاطار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ابلغ  رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عضوي الكونغرس الأميركي دارين لحود وجوش غوتهايمر وأعضاء الوفد المرافق خلال استقبالهم قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، "ان لبنان يعلق أهمية كبيرة على الولايات المتحدة الاميركية للضغط على إسرائيل لالزامها تنفيذ "اتفاق الاطار" الذي تم التوصل اليه نتيجة المفاوضات اللبنانية-الأميركية-الاسرائيلية التي عقدت في واشنطن"، لافتا الى "ان إسرائيل لا تزال تمتنع عن التقيد بمندرجات الاتفاق على رغم ان لبنان ملتزم بتطبيقه التزاما كاملا". 
Advertisement

وشدد الرئيس عون على" ضرورة وقف اعمال التفجير والجرف والتدمير في القرى الجنوبية التي تحتلها إسرائيل"، مشيرا الى "ان تفعيل "اتفاق الاطار" يقتضي العمل بسرعة على استكمال إعادة الاسرى اللبنانيين وتصحيح النقاط المختلف عليها على طول الخط  الأزرق وانسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيا من الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش فيها وصولا حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دوليا".

واعتبر الرئيس عون "ان أي تأخير في تنفيذ إسرائيل للاتفاق سيبقي التوتر في الجنوب ويحول دون تمكن الدولة من بسط سلطتها على كامل أراضيها الجنوبية وإزالة المظاهر المسلحة وإعادة النازحين الجنوبيين الى قراهم وبلداتهم". ولفت الى "ان التعاون الذي ابداه الجانب اللبناني لتنفيذ الاتفاق لم يلق في المقابل أي تجاوب من الجانب الإسرائيلي الذي يواصل عملياته العسكرية وتهديداته على رغم الدعوات المتتالية التي وجهت اليه لتطبيق هذا الاتفاق، ولا سيما وقف تدمير المنازل وجرفها وتغيير معالم البلدات والقرى الجنوبية المحتلة".

وأشار الرئيس عون للوفد الأميركي الى "أهمية توفير الإمكانات اللازمة للجيش اللبناني ليتمكن من بسط سلطة الدولة نظرا للمهام الواسعة التي يقوم بها خارج الجنوب، من مكافحة الإرهاب والتهريب وحفظ الحدود الشرقية والشمالية والمحافظة على السلم الأهلي وحماية المؤسسات وغيرها من المهام التي يتولاها الجيش رغم إمكاناته المحدودة".

واكد الرئيس عون في معرض اللقاء مع الوفد الأميركي على "التزام الحكومة تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والقضائية"، لافتا الى صدور قوانين إصلاحية عدة ابرزها:  قانون تعديل قانون السرية المصرفية، وقانون إعادة هيكلة المصارف، وقانون الاعلام وغيرها، وان العمل جار لاستكمال المسيرة الإصلاحية".

لحود

وكان دارين لحود تحدث خلال اللقاء مثمنا "ما يقوم به الرئيس عون من اجل المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه وبسط سلطة الدولة"، منوها ب"النتائج التي تحققت بعد لقاء رئيس الجمهورية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في زيارة وصفها بالناجحة جدا". 

واعتبر لحود "ان لبنان امام فرصة لاعادة الاستقرار اليه والى المنطقة كلها ومن غير الجائز اضاعتها"، لافتا الى"ان الولايات المتحدة ملتزمة مساعدة لبنان وجيشه من خلال المساعدات العسكرية المستمرة التي تقدمها الإدارة الأميركية بموافقة الكونغرس".

منظمة World Central Kitchen 

واستقبل رئيس الجمهورية وفداً من منظمة World Central Kitchen، برئاسة خافيير غارسيا، الذي أطلع الرئيس عون على نشاط المنظمة في لبنان والبرامج التي تنفّذها لدعم المجتمعات الأكثر حاجة والنازحين، ولا سيما في الجنوب والبقاع.

وأوضح الوفد "أن المنظمة وسّعت حضورها في لبنان خلال السنوات الثلاث الماضية، وعملت بشكل مكثّف منذ تشرين الأول 2023، حيث ساهمت في تأمين نحو 22 مليون وجبة ساخنة، من خلال تسعة مطابخ في الجنوب والبقاع، وبالتعاون مع جمعيات ومنظمات محلية وبلديات ومطاعم، إضافة إلى مساهمتها في تأمين الوجبات داخل مراكز الإيواء خلال فترات النزوح".

وأشار أعضاء الوفد إلى "أن مقاربة المنظمة لا تقتصر على تقديم المساعدات الغذائية، بل تقوم على إشراك المجتمعات المحلية في مختلف مراحل العمل، بما في ذلك النازحون أنفسهم، وعلى احترام العادات الغذائية وطرق الطهو الخاصة بكل منطقة، وتأمين مكوّنات غذائية ذات جودة عالية. كما تحرص المنظمة على شراء جزء أساسي من احتياجاتها من المزارعين والمنتجين المحليين والتعاون مع المطاعم والمؤسسات الصغيرة، بما يساهم في إبقاء جزء من الإنفاق داخل الاقتصاد المحلي وتحريك الدورة الاقتصادية في المناطق التي تعمل فيها".

ولفت الوفد إلى "أن المنظمة تواصل تعزيز قدراتها الميدانية والاستعداد لأي تطورات طارئة قد تؤدي إلى ارتفاع الحاجات الإنسانية، خصوصاً في المناطق الأكثر تأثراً بالأوضاع الراهنة".

من جهته، شكر الرئيس عون المنظمة وفريقها على العمل الذي يقومون به في لبنان، مثمّناً بشكل خاص اعتمادهم على الكفاءات والقدرات المحلية وإشراك المجتمعات المستفيدة في عملية الاستجابة، مؤكداً أن فلسفة الغذاء أكثر من مجرد مساعدة طارئة، بل وسيلة لحفظ الكرامة وتعزيز التضامن ومنح الأمل في أصعب الظروف.

وشدّد الرئيس عون على أهمية أن يواكب العمل الإنساني دعمٌ للاقتصاد المحلي، ولا سيما القطاع الزراعي والمزارعين والمنتجين والمؤسسات الصغيرة، بحيث تتحول المساعدات، حيثما أمكن، إلى فرصة لدعم صمود العائلات والمناطق وخلق دورة اقتصادية محلية مستدامة. كما أكد ضرورة إعطاء الأولوية للعائلات والفئات الأكثر حاجة، والتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المعنية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع الاستمرار في بناء قدرات الاستجابة السريعة لأي طارئ.

محمد الحوت

على صعيد اخر،  استقبل  الرئيس عون رئيس مجلس الادارة المدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت وعرض معه الحركة في مطار رفيق الحريري الدولي واوضاع الشركة والعاملين فيها، والتطور الذي تحقق خلال الأعوام الماضية على رغم الظروف الصعبة التي مر بها لبنان . وفي هذا الاطار أطلع الاستاذ الحوت الرئيس عون على وصول دفعة اولى من الطائرات الجديدة التي اشترتها الشركة ابتداء من شهر تشرين الثاني المقبل وتضم ٤ طائرات ايرباص 321 RLX وإيرباص NEO 330، على ان تصل الدفعة الثانية التي تضم ٤ طائرات ايضا قبل النصف الاول من العام ٢٠٢٧ . ولفت إلى ان طائرات Airbus Neo 330 المخصصة للرحلات البعيدة ستوضع في العمل على خط بيروت - نيويورك الذي تجري التحضيرات حالياً لتشغيله وفق ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس عون إلى واشنطن ومحادثاته مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب. كذلك اطلع الاستاذ الحوت رئيس الجمهورية على التحضيرات المتعلقة ببدء شركة Fly Beirut عملها في حزيران ٢٠٢٧ والتي ستكون ذات تعريفات مخفضة وقد تم استقدام ٣ طائرات ستعمل في الشركة الجديدة ، في وقت يتم فيه تحضير ٣ طائرات اخرى في المجال نفسه. 

واعرب الرئيس عون عن تقديره للجهود التي بذلت في تطوير طيران الشرق الأوسط والتقدم الذي تحقق خلال الأعوام الماضية منوها بإدارة الشركة والعاملين فيها من طيارين وفنيين وإداريين الذين جعلوا من طيران الشرق الأوسط صورة مشرقة للبنان في العالم .
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: لبنان يعلق أهمية كبيرة على الولايات المتحدة الاميركية للضغط على إسرائيل لالزامها تنفيذ "اتفاق الاطار"
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 20:33:55 Lebanon 24 Lebanon 24
عون أمام وزير العدل الفرنسي: اعتداءات إسرائيل المتتالية تستهدف مسار "اتفاق الاطار"
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 20:33:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون استقبل وفداً وزارياً سورياً في قصر بعبدا:الزيارة مؤشر إلى سلامة العلاقة بين البلدين وأعلّق أهمية كبيرة على طرحي فكرة التكامل الاقتصادي في المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 20:33:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: لبنان ملتزم تطبيق اتفاق الإطار كاملاً
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 20:33:55 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

الجمهوري

الاميركي

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:06 | 2026-09-29
Lebanon24
12:51 | 2026-09-29
Lebanon24
12:48 | 2026-09-29
Lebanon24
12:38 | 2026-09-29
Lebanon24
11:48 | 2026-09-29
Lebanon24
11:31 | 2026-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24