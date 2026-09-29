شيخ العقل استقبل وفد "تجمع العلماء المسلمين"

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استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى الطائفة – ، وفداً من "تجمع العلماء " والمركز الإسلامي للتبليغ، ضمّ المشايخ حسين غبريس، ناجي حمادة وعبد الله جبري.وقدّم الوفد للشيخ ابي المنى دعوة رسمية للمشاركة في الملتقى الديني العلمائي الدولي بعنوان: "النهج القويم ووحدة الأمة"، المزمع عقده بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد السيد والسيد هاشم صفي الدين، في مقام السيد الهاشمي – دير قانون النهر – جبل عامل. وجرى خلال اللقاء التداول في الأوضاع الروحية والوطنية العامة.ورشة عملمن جهة ثانية، ترأس شيخ العقل ورشة عمل موسّعة لادارة المجلس المذهبي ومشيخة العقل، بمشاركة أعضاء والمديرين ورؤساء المصالح، في إطار الخطة الموضوعة لتفعيل آليات العمل المؤسساتي واقتراح الحلول العملية للقضايا المطروحة.وأعطى الشيخ ابي المنى توجيهاته بهذا الخصوص، مشدداً على "ضرورة تكامل العمل وتضافر الجهود بين مختلف الإدارات بروح الفريق الواحد، والارتقاء بالأداء الإداري وتطوير الخدمات".كما أكد شيخ العقل على "أهمية التحلي بأعلى درجات المسؤولية والالتزام في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن، وتعزيز دور المجلس المذهبي ومشيخة العقل كمؤسسة جامعة على المستويين الروحي والاجتماعي، ومواكبة التحديات الراهنة برؤية واضحة وعمل مؤسساتي فاعل".