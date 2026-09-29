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لبنان

الهيئة المنظمة للاتصالات أطلقت عملية تنظيم اشتراكات الإنترنت

Lebanon 24
29-09-2026 | 09:55
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الهيئة المنظمة للاتصالات أطلقت عملية تنظيم اشتراكات الإنترنت
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أطلقت الهيئة المنظمة للاتصالات، عملا بالقرار رقم 4/2026 الصادر عن إدارتها في 5 شباط 2026، عملية تنظيم اشتراكات الإنترنت ونقل المشتركين من الشبكات غير المرخصة إلى الشبكات المرخصة.

وأوضحت الهيئة "أن العملية تتم بالتنسيق مع مزودي خدمات الإنترنت المرخصين والسلطات القضائية والأمنية المعنية، بما يضمن انتقالا منظما وسلسا للمشتركين".

ودعت جميع المستخدمين المتصلين عبر شبكات غير مرخصة في المناطق التي تخدمها مراكز "أوجيرو" الرئيسية العشرة إلى البدء بعملية الانتقال دون تأخير، وتشمل: الأشرفية، الحمراء، بدارو، عدلية، ميناء الحصن، رأس بيروت، بعبدا، الحازمية، طرابلس الميناء وطرابلس البحصاص.
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وأشارت إلى "أن مزود خدمات الإنترنت المرخص قد يتواصل مع المشتركين لترتيب عملية تنظيم الاشتراك"، داعية المشتركين في هذه الحالة إلى "التعاون مع المزود وتقديم المعلومات والوثائق المطلوبة لإتمام عملية الانتقال".

وفي حال لم يتواصل أي مزود مرخص مع المشترك، يمكنه الطلب من مزوده الحالي تزويده باسم مزود خدمات الإنترنت المرخص الذي يخدم منطقته، أو الاطلاع على قائمة مزودي خدمات الإنترنت المرخصين والتواصل مباشرة مع أحدهم لبدء الإجراءات المطلوبة.

ونصحت الهيئة بإتمام عملية الانتقال في أقرب وقت ممكن، تفاديا لأي انقطاع في خدمة الإنترنت، داعية إلى الاطلاع على الفيديو التوعوي الخاص بها لمعرفة المزيد عن عملية التنظيم والخطوات الواجب اتباعها.

وللمزيد من المعلومات أو المساعدة، يمكن التواصل مع الهيئة عبر البريد الإلكتروني: info@tra.gov.lb.
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