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لبنان

فقد وعيه... قوى الأمن تعمم أوصاف شاب جريح هل من يعرف عنه شيئا؟

Lebanon 24
29-09-2026 | 10:23
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فقد وعيه... قوى الأمن تعمم أوصاف شاب جريح هل من يعرف عنه شيئا؟
فقد وعيه... قوى الأمن تعمم أوصاف شاب جريح هل من يعرف عنه شيئا؟ photos 0
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة البـلاغ التّالـي:

فجر تاريخ 27-9-2026، حصل حادث تصادم عند مفرق عنجرطريق المصنع، بين درّاجة آليّة نوع “بارت” وسيّارة فان مجهولة المواصفات، نتج عنه إصابة سائق الدّرّاجة بجروح بالغة وكسور في الجمجمة وفقدانه الوعي، وقد نُقِلَ إلى مستشفى البقاع في تعلبايا، وهو موجود في قسم العناية المركّزة، ولا توجد أي أوراق ثبوتيّة في حوزته لمعرفة هويّته، في حين ما زال سائق الفان مجهولًا.
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أوصاف الجريح: شاب في العقد الثالث من العمر، معتدل الطّول، حنطي البشرة، عسلي العينَين، يوجد أثر عمليّة جراحيّة في وسط بطنه وآثار جروح قديمة على ساعده الأيسر، ويرتدي بنطال لون أسود، وسترة لون زهري، وحذاء لون أسود.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من ذويه أو مِمَّن يعرف عنه شيئاً، الاتّصال بمفرزة سير زحلة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 540000-08
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