كلاس نعى نسيم الخوري: عَلَما كثير الرتب ورفيع المراتب والمهام

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نعى الوزير السابق كلّاس المدير السابق لكلية الإعلام - الفرع الثاني البروفسور نسيم ، فكتب على حسابه عبر منصة "اكس":"الأخ والزميل والكاتب الكبير،مشى إلى دهره ، متدثرا بالنور ...كَسْرَ قلمه، أطبقَ جَفْنَيْهِ على جنوبٍ كتبه بدمعِ . دبَّجَ آخر مقالاته بعنوانٍ بلا كلمات، ووَقَّعها بدعاء "أنْ يكونَ ذكره مؤبَّداً".رحمك الله يا نسر حرمون!قدرُ النسور ان تُحلِّقَ في العُلى وان تَضُبَّ جناحَيْها طوعاً وتموتَ ابداً فوق..!دمعةُ ( الكفَيْر ) غَزَّارةٌ شعراً وأدباً وصحافةً على الدكتور نسيم الأخلاقي اللَّابس ربَّه والمنذورِ لجَهْريَّةِ المواقف الصلبة وإبتكارية الفِكريَّاتِ السلامية..!تُرابٌ يبكي على تُراب والدمع جواب..!بغصَّةِ قلبٍ أنعيه زميلاً ومديراً وعَلَماً كثير الرتب ورفيع المراتب والمهام..!العزاء للأهل وللزميلات والزملاء والإداريين في في جامعتنا ".