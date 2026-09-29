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لبنان

كلاس نعى نسيم الخوري: عَلَما كثير الرتب ورفيع المراتب والمهام

Lebanon 24
29-09-2026 | 10:33
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كلاس نعى نسيم الخوري: عَلَما كثير الرتب ورفيع المراتب والمهام
كلاس نعى نسيم الخوري: عَلَما كثير الرتب ورفيع المراتب والمهام photos 0
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نعى الوزير السابق جورج كلّاس المدير السابق لكلية الإعلام - الفرع الثاني البروفسور نسيم الخوري، فكتب على حسابه عبر منصة "اكس":
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"الأخ والزميل والكاتب الكبير،مشى إلى دهره ، متدثرا بالنور ...كَسْرَ قلمه، أطبقَ جَفْنَيْهِ على جنوبٍ كتبه بدمعِ العين. دبَّجَ آخر مقالاته بعنوانٍ بلا كلمات، ووَقَّعها بدعاء "أنْ يكونَ ذكره مؤبَّداً".

رحمك الله يا نسر حرمون!

قدرُ النسور ان تُحلِّقَ في العُلى وان تَضُبَّ جناحَيْها طوعاً وتموتَ ابداً فوق..!

دمعةُ ( الكفَيْر ) غَزَّارةٌ شعراً وأدباً وصحافةً على الدكتور نسيم الأخلاقي اللَّابس ربَّه والمنذورِ لجَهْريَّةِ المواقف الصلبة وإبتكارية الفِكريَّاتِ السلامية..!

تُرابٌ يبكي على تُراب والدمع جواب..!

بغصَّةِ قلبٍ أنعيه زميلاً ومديراً وعَلَماً كثير الرتب ورفيع المراتب والمهام..!

العزاء للأهل وللزميلات والزملاء والإداريين في كلية الإعلام في جامعتنا اللبنانية".
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