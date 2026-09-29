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لبنان

قيادة الجيش: الاستمرار في استقبال طلبات تطويع تلامذة ضباط

Lebanon 24
29-09-2026 | 10:40
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قيادة الجيش: الاستمرار في استقبال طلبات تطويع تلامذة ضباط
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تستمر وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش في استقبال طلبات تطويع تلامذة ضباط لصالح الجيش (قوى: بر – جو – بحر) والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة بطريقة المباراة، من بين العسكريين والمدنيين (ذكور فقط)، وذلك لغاية 23/10/2026 ضمنا خلال أوقات الدوام الرسمي من الإثنين إلى الجمعة، ما بين الساعة 8:00 والساعة 14:00، في الكلية الحربية - الفياضية.



يتم الاطلاع على مواد الاختبارات الخطيّة في الكلية الحربية، وعلى الشروط والمستندات المطلوبة عبر موقع الجيش على الإنترنت: www.lebarmy.gov.lb
 
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المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

المديرية العامة للأمن العام

المديرية العامة لأمن الدولة

المديرية العامة للأمن

وزارة الدفاع الوطني

قوى الأمن الداخلي

المديرية العامة

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