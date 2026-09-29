قيادة الجيش: الاستمرار في استقبال طلبات تطويع تلامذة ضباط

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
الاستمرار في استقبال طلبات تطويع تلامذة ضباط لصالح الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة وذلك لغاية ٢٣ /١٠ / ٢٠٢٦#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/La4TgiRIIh pic.twitter.com/JKL38d5Noi
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) September 29, 2026
الاستمرار في استقبال طلبات تطويع تلامذة ضباط لصالح الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة وذلك لغاية ٢٣ /١٠ / ٢٠٢٦#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/La4TgiRIIh pic.twitter.com/JKL38d5Noi