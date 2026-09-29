قيادة الجيش: الاستمرار في استقبال طلبات تطويع تلامذة ضباط

تستمر - في استقبال طلبات تطويع تلامذة ضباط لصالح الجيش (قوى: بر – جو – بحر) والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة بطريقة المباراة، من بين العسكريين والمدنيين (ذكور فقط)، وذلك لغاية 23/10/2026 ضمنا خلال أوقات الدوام الرسمي من الإثنين إلى الجمعة، ما بين الساعة 8:00 والساعة 14:00، في الكلية الحربية - الفياضية.







يتم الاطلاع على مواد الاختبارات الخطيّة في الكلية الحربية، وعلى الشروط والمستندات المطلوبة الجيش على الإنترنت: www.lebarmy.gov.lb

الاستمرار في استقبال طلبات تطويع تلامذة ضباط لصالح الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة وذلك لغاية ٢٣ /١٠ / ٢٠٢٦#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/La4TgiRIIh pic.twitter.com/JKL38d5Noi — (@LebarmyOfficial) September 29, 2026 Advertisement