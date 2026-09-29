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مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الثلاثاء 29/9/2026* مقدمة نشرة أخبار الـ"أن بي أن"حتى إشعار آخر الجنوب يحل بندا أول ودائما في جدول الأعمال اللبناني بشقيه الداخلي والخارجي.ومصداقا لهذه المعادلة اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري مجددا خلال استقباله وفدا من الكونغرس الأميركي ان الرئيس دونالد ترامب وإداراته هما الوحيدان القادران على ممارسة الضغط على اسرائيل لإلزامها بوقف حربها على وشدد الرئيس أنه لا يزال هناك متسع من الوقت لتفادي ارتكاب خطيئة عدم التجديد لليونيفيل.في الميدان يستمر الجنوب هدفا للاعتداءات الاسرائيلية والتهديدات التي لا تتوقف.وقد حضرت تداعيات العدوان في لقاءات رئيس الحكومة نواف سلام مع الأميركي ماركو روبيو فيما حط الشأن المالي والاقتصادي في المحادثات التي أجراها مع وزير الخزانة سكوت بيسنت ومع مسؤولين كبار في البنك الدولي. ولم تعلن بعد هذه اللقاءات والمحادثات أي قرارات او نتائج عملية فورية.في الشأن الاجتماعي لقاءات واتصالات ومفاوضات مكثفة جرت في الأيام والساعات الأخيرة بين القوى النقابية والحكومية اسفرت عن معالجات ولو موضعية من شأنها التخفيف ولو قليلا عن كاهل الطبقات العاملة.وتوجت تلك المفاوضات باجتماع في مقر الاتحاد العمالي العام بحضور اتحادات ونقابات قطاع النقل البري حيث تم الاعلان عن تعليق الإضراب.أما أبرز التقديمات التي أقرت للسائقين في وزارة المال فكان منحهم مبلغ اثني عشر مليون ليرة شهريا ووضع آلية تنفيذية لدفع التعويضات فيما تم التوصل في لجنة المؤشر إلى آلية لاحتساب بدل نقل يعادل كلفة خمسة ليترات من البنزين عن كل يوم عمل.وفي شأن متصل اعلن وزير الطاقة أنه سيطلب في جلسة الخميس الغاء رسم الثلاثمئة الف ليرة على المحروقات.اقليميا جولة تفاوض جديدة غير مباشرة جرت بين وإيران عبر الوسطاء.وبحسب المعلومات ذات المنشأ الأميركي فإن المحادثات تركز على نسخة معدلة من اقتراح مدته سبعة أيام قدمته طهران الأسبوع الماضي على هامش اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.أما بحسب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي بقي في نيويورك فإن الرد الأميركي على أحدث مقترحات بلاده ستتلقاه طهران اليوم.وكانت تقارير صحفية أميركية قد افادت بأن الرئيس دونالد ترامب عرض على ايران تخفيض العقوبات والإفراج عن اموال مجمدة مقابل تقديمها تنازلات نووية لكن الرئيس الأميركي نفى تقديم مثل هذا العرض.=======* مقدمة الـ"أم تي في"من واشنطن الى عنوانان أساسيان يحركان الواقع السياسي: الإصلاح المالي ومحاربة الفساد من جهة، وتحقيق السيادة الكاملة عبر حصر السلاح من جهة ثانية.والعنوانان المذكوران شكلا محور لقاءات رئيس الحكومة نواف سلام والوفد المرافق في العاصمة الاميركية.ووفق المعلومات فان الادارة الاميركية ابدت كل استعداد للمساعدة والدعم شرط ان تأخذ السلطة زمام المبادرة وان تتخذ اجراءات واضحة وتنتقل من مرحلة الخيارات المبدئية الى مرحلة الاجرءات العملية.وفي السياق علم ان الولايات المتحدة الاميركية ليست بعيدة من الاعداد لعقد مؤتمر اقتصادي خاص بلبنان، لكنها تنتظر من الدولة ان تحزم أمرها في امرين.اولا: اعادة تنظيم القطاع المصرفي، ثم الجدية في ملاحقة البنى المالية والمؤسساتية لحزب الله، وذلك حتى لا يستفيد الحزب من اي مساعدات مالية او دعم مالي يصل الى لبنان.في موضوع السيادة التوافق واضح بين الطرفين على سحب سلاح ، وان كان الجانب اللبناني يرى ان الانسحاب الاسرائيلي يجب ان يتزامن مع بدء عملية سحب السلاح، وذلك وفق جدولين زمنيين متوزانين وانطلاقا من مبدأ الخطوة خطوة.فهل تأخذ الالية المطروحة طريقها الى التنفيذ هذه المرة، ام تبقى مجرد حبر على ورق؟حياتيا، الاضراب العام المقرر الاربعاء علقه الاتحاد العمالي العام واتحادات النقل البري، فيما اعلنت رابطة موظفي الادارة العامة استمرار الاضراب يومي الاربعاء والخميس المقبلين.=======* مقدمة "المنار"فيما كان الصهاينة يحتفلون بما يسمونه عيد «العرش، عبر تدمير المزيد من قرى الجنوب اللبناني، وسفك المزيد من الدم الفلسطيني، وتدنيس باحات المسجد الأقصى والمقدسات، كان أصحاب العروش العرب يستقبلون سفاح تل أبيب بالتهليل والترحاب، لتنسيق المواقف بين الجانبين وتعزيز أشكال التعاون في ظل الحرب مع إيران واليمن، كما كشف الإعلام العبري، فيما أضافت «يديعوت أحرونوت» نقلا عن مصادر إماراتية، أن الاجتماع الذي جمع محمد بن زايد وبنيامين نتنياهو في أبو ظبي حضره ممثلون عن دول خليجية بما فيها السعودية، إضافة إلى المغرب وليبيا والأردن وقطر.مشاورات أبو ظبي بالأمس القريب أتبعها نتنياهو، الواقف على حبل انتخابي مهتز، بلااعلان عن مشاورات أمنية طارئة في مكتبه ، لكن المعارضة الصهيونية لم تركن إلى مسرحياته وأفلامه الانتخابية، فطالبته بإحاطة واضحة عن تلميحاته بتطورات أمنية تهدد كيانه، وقد تطيح بموعد الانتخابات.وأما السلطة في بلادنا التي تطيح بالدستور والميثاق وكل معاني الدولة والمؤسسات، فأسست مواقفها اليوم من جديد، ومن بيروت إلى واشنطن، على الدعم الأميركي لإنقاذ اتفاق الإطار، رغم اعترافها عبر الرئيس نواف سلام بأنه لا يمكن السماح بتحول الإطار إلى مسار آخر يكتفي بإدارة النزاع بدلا من حله.وفي حال البلد الاجتماعية والمعيشية، أطفأت الحكومة إضراب النقل البري والاتحاد العمالي العام بخمسة ليترات من البنزين، فيما أكدت رابطة موظفي الإدارة العامة وأساتذة الجامعة اللبنانية على مواعيد إضرابهم حتى استفاقة الحكومة من استهتارها بحال الوطن وموظفيه.ومع استمرار إحياء ذكرى شهيدي الأمة والوطن، تواصلت المراسم والمواقف في عموم المناطق، فيما حضرت وفود لبنانية وفلسطينية وعربية، وقوى سياسية وحزبية واجتماعية، إلى ضريح السيد الأسمى، السيد حسن نصر الله، واضعة أكاليل الزهر ومعاهدة بالبقاء على العهد، فيما أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، النائب محمد رعد، أن أهل السيد الأبقى وأبناءه وإخوته من شعبه وأمته يواصلون مقاومته بثبات، وأن أعداءه معروفون وأحباءه واضحون، أما الانتهازيون والمنافقون فقد فضحهم دمه.في الإقليم، فضحت أسعار النفط الملتهبة كذب ومأزق وحلفائهم في المنطقة، وعاد دونالد ترامب إلى التصعيد والتهويل من جديد، فيما اختصر رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف المشهد على الأميركيين وأتباعهم في المنطقة، قائلا: «لتدركوا أن في المنطقة التي لا تبيع فيها إيران نفطها، لن يبيع أحد نفطا، وإذا لم يتحقق أمن الجمهورية الإسلامية، فلن تكون أي بنية تحتية في مأمن، كما قال.=======* مقدمة الـ"أو تي في"كلما بدا أن نافذة للحل تفتح في المنطقة، ظهرت عقدة جديدة تعيد المشهد إلى المربع الأول. مواقف مرتفعة السقف، تهديدات متبادلة، ومسارات تفاوض لا تكفي وحدها لطمأنة أحد.وبين ما يقال على المنابر وما يجري على الأرض، تزداد الصورة تعقيدا، وتبقى دول المنطقة معلقة على قرارات لا تعرف متى تصدر، ولا إلى أين ستقود.وأما في لبنان، فالجنوب لا يزال ضائعا بين المطامع والاعتداءات المستمرة من جهة، وتعنت حزب الله في مسألة السلاح من جهة ثانية، وفشل السلطة اللبنانية في انتزاع حق الدولة الحصري في قرار الحرب والسلم من جهة ثالثة. والنتيجة أرض مهددة، وشعب يدفع يدفع الثمن، وسيادة ترفع شعارا في الخطابات ثم تغيب عند الامتحان.لا يكفي أن تتكل الحكومة على تصريح سفير او ان تستنكر الاعتداءات، ولا أن تنتظر تبدل الظروف الإقليمية. المطلوب تحرك سياسي وديبلوماسي جدي لإنهاء الاحتلال، بالتوازي مع مسار واضح لحصر السلاح بالدولة.وفي الداخل، يطلق التيار الوطني غدا مرصد الحكومة لمتابعة أدائها ووضعها أمام مسؤولياتها. خطوة تأتي في ظل اتساع الهوة بين الوعود والنتائج، وبين ما تعلنه السلطة عن الإصلاح وما يلمسه اللبنانيون في حياتهم اليومية.من السيادة إلى الاقتصاد والخدمات، لن يكون السؤال عما تقوله الحكومة، بل عما فعلته، وما الذي منعها من القيام بواجباتها.=======* مقدمة الـ"أل بي سي"إنتهت أيام نيويورك وواشنطن، والمرحلة مرحلة تقويم، فيما يتبقى من اللقاءات العشاء الليلة في مقر السفارة اللبنانية في واشنطن والذي يقيمه رئيس الحكومة نواف سلام وتحضره شخصيات أميركية وشخصيات ديبلوماسية عربية خليجية.ويتوقع أن تبدأ النتائج بالظهور بعد عودة الرئيس سلام إلى بيروت والمتوقعة قريبا حيث هناك جلسة لمجلس الوزراء في النصف الثاني من هذا الاسبوع.ولكن يبدو أن للجنوب أجندته الخاصة إسرائيليا.تل أبيب تتحدث عن تدمير ما لا يقل عن ستمئمة من بنى حزب الله التحتية داخل المنطقة الصفراء، من بينها مسارات تحت الأرض، وهناك حديث عن الاستعداد لاي تصعيد محتمل على كل الجبهات.وكشف في إسرائيل عن أنه حط في قاعدة عوفدا الجوية في جنوب اسرائيل، سربان من المقاتلات الاميركية، قسما الاسرائيليين الى فئتين: فئة تعتبر أن وصول المقاتلات يؤشر إلى تصعيد امني يلي انسداد اي تفاهم بين واشنطن وطهران، وفئة تعتبر ذلك مجرد إجراءات تعزز التنسيق الأمني بين تل ابيب وواشنطن.في الخليج تقارب سعودي إماراتي: ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بحث والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب الرئيس الإماراتي في الرياض الأوضاع في المنطقة، على ما أفاد الإعلام الرسمي، في أول لقاء على هذا المستوى منذ التوتر بين البلدين في نهاية العام الماضي.=======* مقدمة "الجديد""بحبة مورفين" مصنعة من مادة البنزين أطفأت الليترات الخمسة محركات الشارع فلا إضراب ولا من يضربون بكلمة سر "كمت الأفواه" وحيدت الأرض المهتزة أصلا عن تداعيات حمالة النتائج في الوقت الراهن.يوم الأربعاء يوم عمل عادي والنقل البري سالك على خطين أما وسائل النقل السياسية فتوقفت عند محطة واشنطن وليس في الأفق ما يوحي بانتقالها نحو روما فما لم يقدمه على الطاولة منذ توقيع اتفاق الإطار لن يهبه للبنان بالمجان قبل فتح صناديق الاقتراع لا بل إن بنيامين نتنياهو.ولإثارة الحس الانتخابي لدى الرأي العام ضرب على الوتر الأمني وتحدث عن مؤشرات لمن أسماهم بالأعداء بمحاولة الهجوم على إسرائيل قبل الانتخابات ومن دون الإشارة إلى من المقصود كشف نتنياهو عن ضغوط تدفعه إلى التخلي عما وصفه بالمكتسبات العظيمة التي حققها مقاتلوه ولن يسمح بحدوث ذلك.وفي قراءة لما بين السطور وبما يخص لبنان فلا تفاوض ولا انسحاب ولا التزام ببنود الإطار الثلاثي بل قتال نتنياهو المستميت على كل الجبهات للبقاء على قيد الحياة السياسية.في المقابل فإن الثلاثية الرئاسية اللبنانية مقيمة ومغتربة مؤقتا تقاطعت مواقفها عند ثوابت محددة تعليق أهمية كبيرة على الإدارة الأميركية ورئيسها دونالد ترامب للضغط على إسرائيل لتنفيذ اتفاق الإطار وعدم السماح بتحويل الإطار الثلاثي إلى مسار آخر يكتفي بإدارة النزاع بدلا من حله واستغلال الوقت المتبقي لتفادي ارتكاب خطيئة عدم التجديد لقوات اليونفيل العاملة في جنوب لبنان.وهذه العناوين انسحبت على لقاء الخارجية الأميركية بين الوزير ماركو روبيو ورئيس الحكومة نواف سلام وفي كواليس اللقاء بحسب مصادر سياسية أودع لبنان لدى الإدارة الأميركية مقترحا حول استصدار قرار من مجلس الأمن لتشكيل قوة أممية تملأ فراغ اليونفيل وتلقى طلبا أميركيا بتجفيف منابع حزب الله المالية.وتضيف المصادر أنه تم الاتفاق على عناوين عريضة تتعلق بجدول زمني للانسحاب الإسرائيلي وحصر السلاح وبآلية التدقيق حول التزام الطرفين قبل أن تستكمل اللقاءات على طاولة العشاء في السفارة حيث لفت حضور الأمير يزيد بن فرحان المكلف بالملف اللبناني وإن كان بين لبنان والمملكة " خبز وملح" قديم قدم العلاقة الوثيقة بين البلدين الشقيقين.وأما بين العدوين اللدودين فراوحت الأمور ما بين رفض ترامب للمقترح الإيراني وانتظار عراقجي لتسلم الرد الأميركي من الوسيط القطري وفي هذا الإطار أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الجهد منصب حاليا على بناء أرضية مشتركة بين الجانبين.وفي وقت وصف فيه الرئيس الأميركي العملية ضد إيران بأنها من أهم الإنجازات التي حققها خلال ولايته ترك نائبه جاي دي فانس الباب مواربا.وقال: ثمة مجال للتوصل الى اتفاق مع إيران شرط أن تحسن سلوكها فيما المتحدث باسم الجيش الإيراني هدد بعملية استباقية إذا ما توصل لنتيجة بأن العدو سيشن هجوما وشيكا بحسب قوله.ترافق ذلك مع تحذير أطلقه رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف من أن أي مغامرة او اعتداء سيقابل برد قاس ودقيق وسريع كل الحلول معلقة على التقاء الضدين: واشنطن وطهران.وعلى المسافة الفاصلة بينهما يلعب الإسرائيلي ويذكي النيران من مسلسل الاغتيالات في غزة إلى تقطيع أوصال الضفة وتهجير الفلسطينيين منها وتدنيس المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي بحماية شرطة الاحتلال وجيشه ووزير أمنه بن غفير الذي وعد في حال تسلم منصب وزير الدفاع في الحكومة المقبلة بأنه سيحدث تغييرا جوهريا في المفهوم على أن يبدأ بحرق جثة السنوار. فاستعدوا للمحرقة.