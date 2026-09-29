"لبنان القوي" للحكومة: راجعوا مقاربتكم تجاه المطالب الإسرائيلية

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دعا "تكتل القوي"، عقب اجتماعه الدوري برئاسة ، الحكومة إلى مراجعة مقاربتها حيال ما وصفه بـ"الانصياع للمطالب "، في ضوء استمرار الأعمال الإسرائيلية في .وذكّر التكتل بالسؤال الذي وجّهه إلى الحكومة بشأن تسليم مجلس النواب نسخة عن الملحق الأمني السري لاتفاق الإطار، بهدف الاطلاع على الالتزامات المترتبة على لبنان، ومدى توافقها مع السيادة ، وما إذا كان الاتفاق يتضمن جدولاً زمنياً ملزماً للانسحاب .وفي الشأن الداخلي، أعلن التكتل أنه سيعرض، الأربعاء في مجلس النواب، رصداً لأداء الحكومة في عدد من الملفات، بينها السياسة الخارجية والتربية والعدل والصحة والإصلاح المالي والطاقة والمياه والتعيينات والنازحون، مشيراً إلى أنه سيتناول ما يعتبره مخالفات للبيان الوزاري.كما أشار إلى توجيه عدد من الأسئلة وتحويل بعضها إلى استجوابات تتعلق بالهيئات الناظمة ومرج والإصلاح المالي والطاقة والمياه والتدقيق الجنائي، استعداداً لجلسة استجوابات مرتقبة في تشرين الأول.وانتقد التكتل في بيانه الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء والنقل والضرائب، معتبراً أن هذه الأعباء تتجاوز قدرة المواطنين على تحمّلها.