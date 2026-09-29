تحرك رسمي لمواجهة وضعية استنزاف شديدة الخطورة جنوباً ويواجه مواقف أميركية صارمة

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يتحرك الرسمي بنحو طارئ في واشنطن وعواصم القرار الأخرى، لمواجهة وضعية استنزاف شديدة الخطورة جنوباً، حيث تشير المعطيات إلى أنّ ليست في صدد التخطيط لأي انسحاب من جنوب لبنان في المدى المنظور، بل هي تمضي قدماً في تثبيت حزام أمني عازل داخل «الخط الأصفر»، وعلى الأرجح، ستتعمّد ترحيل الأزمة برمتها إلى ما بعد الاستحقاقات الانتخابية والأميركية، أي إلى بدايات سنة 2027، وفق ما قالت مصادر سياسية لـ«الجمهورية». وتضيف المصادر، أنّ الوفد اللبناني إلى واشنطن، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، يواجه مواقف أميركية صارمة. فقد أظهرت اللقاءات، وخصوصاً مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ومسؤولي الإدارة، أنّ واشنطن تربط ملف الانسحاب واستعادة التعافي المالي، بمدى قدرة الدولة على اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لسحب سلاح «حزب الله»، وتفكيك الشبكات المالية التابعة له ولإيران. وهذه الشروط الحازمة تضع الحكومة اللبنانية أمام اختبار معقّد، حيث يُطلب منها إنجاز إصلات هيكلية في القطاع المصرفي، بالتوازي مع فرض حصرية السلاح، كشرط أساسي لاستعادة الثقة الدولية والمالية. وتؤكّد المصادر نفسها، أنّ الاستحقاق الأبرز الذي يواجهه الجنوب اللبناني يتمثل في اقتراب نهاية ولاية قوات «اليونيفيل»، في ظل رفض أميركي - إسرائيلي صريح للتمديد لها بشروطها الحالية، وعدم وجود صيغة دولية بديلة جاهزة حتى الساعة. وهذا الانسداد حذّر منه ، المتمسك بضرورة الحفاظ على مظلة لمنع الدخول في مرحلة «فراغ أمني» مطلق يستغله الاحتلال. وعلى رغم من الجهود الديبلوماسية المبذولة لطرح شبكات أمان بديلة، فإنّ فرضية الفراغ الميداني تبدو الأقرب إلى الواقع في المدى القريب، ما يترك الحدود بلا ضوابط دولية ضامنة.وكتب نبيل بومُنصف في" النهار": كلما ارتفعت وتيرة التقليل من أهمية التحركات الخارجية لأركان السلطة وأثرها، وتحديدًا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الخارجية، على ألسنة السياسة والإعلاميين "الممانعين"، تبدت أهمية كسر نمطية عميقة ملازمة للدولة العميقة التي أقامتها وصايتهم المسلحة والمافيوية منذ عقود.فلبنان الذي يقف في هذه اللحظة على بعد شهر من الانتخابات العامة الإسرائيلية، وخمسة أسابيع تقريبًا من الانتخابات النصفيّة في الأميركية، يواجه في أفضل الافتراضات واقع السقوط الطويل الممتد في ستاتيكو جامد يقلص اندفاعات السلطة الرسمية إلى تحريك الحلول الكبرى لأزمة الحرب. هذا الجانب لن يطمس في المقابل ما بات معروفًا معالم الخطورة القصوى في الاستعداد لفراغ أممي ينهي عقودًا طويلة من انتداب القوات الدولية العاملة في الجنوب. إذا كانت الذكرى الثانية لاغتيال زعيم " " السيد حسن نصرالله عكست الكثير من مواطن التراجعات والوهن والإضعاف التي أصابت الحزب، فإن الجانب الآخر منها عكس أيضًا خطورة مضي إيران في الإمساك بناصية ذراعها وما تبقى منها، علمًا أن هذا المتبقي لا يجوز في أي شكل التقليل منه في التسبب بمزيد من الكوارث في لبنان. بذلك سيغدو الستاتيكو الميداني جنوبًا أقرب السيناريوهات إلى الواقعية، ولو فاضت التوقعات المستعجلة بأن الجيش الإسرائيلي قد يوسع احتلاله نحو إقليم التفاح ومرتفعات الريحان!وكتبت روزانا بومنصف في" النهار": على رغم وجاهة المبررات التي يقدمها لبنان الرسمي لعدم إقدامه على تنفيذ قرار حصر السلاح في يد الدولة بالقوة، تفاديا لمواجهة داخلية أو حرب أهلية، فهو بالنسبة إلى مراقبين دبلوماسيين أضعف موقفه وحشر نفسه في خانة خيارات أقل ما يقال فيها إنها مربكة بالنسبة إليه. والحال أن تثبيت سلطته بات رهناً بجملة عوامل تتلخص في إقناع الحزب بالتجاوب مع قرارات الدولة، وهو أمر يرفضه الحزب كلياً حتى الآن على الأقل. في وقت يتشدد الحزب أكثر ويظهر تعنتاً وتمرداً، مطمئناً إلى أن الدولة لن تقسو عليه. ومعلوم أن الأمر يرتبط أيضاً بعامل أبعد يتصل بمساومات تجريها طهران ربطاً بمفاوضاتها مع الولايات المتحدة، ولبنان ربما ينتظر أن تستكمل إسرائيل حربها على الحزب من أجل إضعافه أكثر، ومن شأن هذا الاحتمال رفع الكلفة على لبنان إلى مستويات مختلفة.خلال استقباله رئيس نواف سلام، أعلن الأميركي ماركو روبيو أنه أكد له أن اتفاق الإطار "يمثل المسار الوحيد للتوصل إلى سلام دائم بين لبنان وإسرائيل"، في طمأنة معلنة ومتجددة إلى أن مسار لبنان سيبقى منفصلاً عن المسار الإيراني.وكتب عبدالوهاب بدرخان في" النهار": عندما أصبح نزع سلاح "حزب إيران / حزب الله" مطلباً لبنانياً صار أيضاً عالمياً، ولذا تشترطه إسرائيل وتستخدمه لتبرير احتلالها/ تدميرها أجزاء واسعة من جنوب لبنان. لكن الملاحظ أنها لا تتعرّض لانتقادات وإدانات كتلك التي توجّه إليها بسبب وحشيتها المفرطة في غزة، أو بسبب خططها لضم الضفة الغربية وتوظيفها عنف جيشها ومستوطنيها لترهيب الفلسطينيين. حتى احتلالها مساحات في جنوب وتغلغلاتها اليومية في مناطقه ومحاولاتها لفرض أمر واقع في السويداء، لا تخترق الصمت الدولي. وإذا كانت إسرائيل أفشلت التفاوض في الملفات الثلاثة حين كان دونالد ترامب في أوج قوته، فإنها لا تتوانى عن استغلال مأزقه وهو في ذروة ارتباكه.في غضون ذلك، لا تزال المفاوضات المباشرة معلّقة، وهي مرشحة لأن تبقى كذلك طويلاً، لأن واشنطن قد لا ترى جدوى في الضغط على إسرائيل. ولأن عقدة العرقلة تراوح مكانها، فلا مجال لتحريك بند الانسحابات الإسرائيلية، كما يُطالب لبنان. وفي المقابل لا جديد في مواقف الدولة اللبنانية وجيشها.ولطالما أوحت زيارات مسؤولين إيرانيين واللقاءات معهم بأنهم يريدون علاقة جيدة مع لبنان، "من دولة إلى دولة"، إلا أن كذبهم ينكشف سريعاً. قد يكون الرئيس نواف سلام سمع من الرئيس الإيراني كلاماً مسالماً وسوياً، لكن مسعود بزشكيان واجهة يراد لها أن تظهر طبيعية ومنفتحة، أما دوره في القرار الإيراني وتأثيره في توجّهات المرشد فشبه معدومين، مقارنةً برضائي وقاليباف ووحيدي. قال لبنان - الدولة كلمته في الداخل والخارج، عبر قرارات مجلس الوزراء وفي المحافل الدولية. أما حزب ايران فلم تعد له وظيفة سوى العمل على إفشال الدولة ومعاقبتها لأنها لم تصطف وراءه في حرّبي "الإسناد"، لكنه لم يعد ذا صفة بعدما نزعت الدولة عنه كل شرعية.