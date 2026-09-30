تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رجي من واشنطن: استقرار لبنان يتطلب حصر السلاح بيد الدولة

Lebanon 24
30-09-2026 | 11:41
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
رجي من واشنطن: استقرار لبنان يتطلب حصر السلاح بيد الدولة
رجي من واشنطن: استقرار لبنان يتطلب حصر السلاح بيد الدولة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لبّى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي دعوة مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن إلى لقاء حواري ترأسه إليوت أبرامز، بمشاركة أعضاء في المجلس وإعلاميين وممثلين عن مراكز أبحاث، تناول الأوضاع في لبنان، وأسباب التأخر في تنفيذ اتفاق الإطار، وسلاح "حزب الله"، ومستقبل "اليونيفيل"، والعلاقة مع الحكومة السورية الجديدة.
Advertisement

وأكد رجي أن أولوية لبنان هي تحقيق الاستقرار وإعادة البلاد إلى دورها الثقافي والسياحي والاقتصادي في المنطقة، معتبراً أن ذلك يتطلب حصر السلاح بيد الدولة. ووصف قرار الحكومة في هذا الشأن بـ"الشجاع"، مشدداً على أن استقرار لبنان وازدهاره يرتبطان بإنهاء الاحتلال وتسليم "حزب الله" سلاحه.

كما دعا إيران إلى وقف تدخلها في الشؤون اللبنانية، مؤكداً أن الجيش اللبناني يشكل "الأمل الوحيد"، ومثمناً الدعم الأميركي للمؤسسة العسكرية.

وجدد رجي تمسك الحكومة بالمفاوضات المباشرة برعاية أميركية، معتبراً أنها السبيل لاستعادة الأراضي وعودة الأهالي إلى قراهم، ومؤكداً أن لبنان يريد السلام مع جميع جيرانه.

وفي ملف الاغتراب، أشاد رجي بدور اللبنانيين المنتشرين ودعمهم للبنان، لافتاً إلى أن هجرة الشباب وأصحاب الكفاءات لا يمكن عكس مسارها من دون إعادة بناء الدولة.
مواضيع ذات صلة
واشنطن أبلغت بغداد بضرورة استكمال ملف حصر السلاح بيد الدولة (الحدث)
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 00:49:32 Lebanon 24 Lebanon 24
نصار: حصر السلاح بيد الدولة قرار محسوم
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 00:49:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الكتائب: حان وقت حصر السلاح والقرار بيد الدولة
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 00:49:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: حصر السلاح بيدّ الدولة ليس مسألة غلبة فريق على آخر
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 00:49:32 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

وزير الخارجية

من واشنطن

اللبنانية

حزب الله

الاحتلال

السورية

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:20 | 2026-09-30
Lebanon24
16:19 | 2026-09-30
Lebanon24
15:45 | 2026-09-30
Lebanon24
15:30 | 2026-09-30
Lebanon24
15:15 | 2026-09-30
Lebanon24
15:15 | 2026-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24