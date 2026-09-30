رجي من واشنطن: استقرار لبنان يتطلب حصر السلاح بيد الدولة

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لبّى والمغتربين يوسف رجي دعوة مجلس العلاقات الخارجية في إلى لقاء حواري ترأسه إليوت أبرامز، بمشاركة أعضاء في المجلس وإعلاميين وممثلين عن مراكز أبحاث، تناول الأوضاع في ، وأسباب التأخر في تنفيذ اتفاق الإطار، وسلاح " "، ومستقبل "اليونيفيل"، والعلاقة مع الحكومة الجديدة.وأكد رجي أن أولوية لبنان هي تحقيق الاستقرار وإعادة البلاد إلى دورها الثقافي والسياحي والاقتصادي في المنطقة، معتبراً أن ذلك يتطلب حصر السلاح بيد الدولة. ووصف قرار الحكومة في هذا الشأن بـ"الشجاع"، مشدداً على أن استقرار لبنان وازدهاره يرتبطان بإنهاء وتسليم "حزب الله" سلاحه.كما دعا إلى وقف تدخلها في الشؤون ، مؤكداً أن يشكل "الأمل الوحيد"، ومثمناً الدعم الأميركي للمؤسسة العسكرية.وجدد رجي تمسك الحكومة بالمفاوضات المباشرة برعاية أميركية، معتبراً أنها السبيل لاستعادة الأراضي وعودة الأهالي إلى قراهم، ومؤكداً أن لبنان يريد السلام مع جميع جيرانه.وفي ملف الاغتراب، أشاد رجي بدور اللبنانيين المنتشرين ودعمهم للبنان، لافتاً إلى أن هجرة الشباب وأصحاب الكفاءات لا يمكن عكس مسارها من دون إعادة بناء الدولة.