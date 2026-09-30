تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رجي يطلق خدمة جديدة للبنانيين في واشنطن

Lebanon 24
30-09-2026 | 12:53
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
رجي يطلق خدمة جديدة للبنانيين في واشنطن
رجي يطلق خدمة جديدة للبنانيين في واشنطن photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أطلق وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي خدمة البصمة البيومترية الخاصة بجواز السفر اللبناني في مقر السفارة اللبنانية في واشنطن، بحضور السفيرة ندى حمادة معوض، في خطوة تهدف إلى تسهيل معاملات اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة.
Advertisement

وأكد رجي أن الخدمة الجديدة تتيح للبنانيين إنجاز الإجراءات المتعلقة بجوازات سفرهم في بلد إقامتهم، بما يخفف أعباء السفر والانتظار وكلفة المعاملات، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية تعمل على تحديث خدماتها القنصلية وتقريبها من اللبنانيين المنتشرين في الخارج.

واعتبر أن إطلاق الخدمة يتجاوز الجانب الإداري ليعكس التزام الدولة تجاه اللبنانيين المغتربين، مؤكداً أن حماية حقوقهم وكرامتهم تشكل جزءاً أساسياً من عمل الوزارة، بالتوازي مع التحرك الدبلوماسي الهادف إلى حماية سيادة لبنان واستقراره.

وخلال وجوده في السفارة، أشار رجي إلى أنه سبق أن تولى إدارة الشؤون السياسية فيها بين عامي 1995 و1999، معرباً عن سعادته بالعودة إليها ولقاء عدد من الموظفين الذين عمل معهم خلال تلك المرحلة.

وفي سياق زيارته إلى واشنطن، التقى رجي في مقر السفارة عدداً من الإعلاميين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة، ووضعهم في أجواء نتائج محادثاته مع المسؤولين الأميركيين، كما عرض أبرز الأولويات التي تعمل عليها الدبلوماسية اللبنانية خلال المرحلة المقبلة.
مواضيع ذات صلة
مبلغ جديد سيُفرض كخدمة على اللبنانيين.. الدفع فوريّ
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 00:50:12 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تضع شروطاً جديدة لدعم الجيش اللبناني
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 00:50:12 Lebanon 24 Lebanon 24
أندرويد بلس.. خدمة جديدة تثير التساؤلات في أروقة نظام التشغيل
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 00:50:12 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي من واشنطن: استقرار لبنان يتطلب حصر السلاح بيد الدولة
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 00:50:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

وزير الخارجية

الأميركيين

اللبنانية

دبلوماسي

واشنطن

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:20 | 2026-09-30
Lebanon24
16:19 | 2026-09-30
Lebanon24
15:45 | 2026-09-30
Lebanon24
15:30 | 2026-09-30
Lebanon24
15:15 | 2026-09-30
Lebanon24
15:15 | 2026-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24