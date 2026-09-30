رجي يطلق خدمة جديدة للبنانيين في واشنطن

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أطلق والمغتربين يوسف رجي خدمة البصمة البيومترية الخاصة بجواز السفر اللبناني في مقر السفارة في ، بحضور السفيرة ندى حمادة ، في خطوة تهدف إلى تسهيل معاملات اللبنانيين المقيمين في .وأكد رجي أن الخدمة الجديدة تتيح للبنانيين إنجاز الإجراءات المتعلقة بجوازات سفرهم في بلد إقامتهم، بما يخفف أعباء السفر والانتظار وكلفة المعاملات، مشيراً إلى أن تعمل على تحديث خدماتها القنصلية وتقريبها من اللبنانيين المنتشرين في الخارج.واعتبر أن إطلاق الخدمة يتجاوز الجانب الإداري ليعكس الدولة تجاه اللبنانيين المغتربين، مؤكداً أن حماية حقوقهم وكرامتهم تشكل جزءاً أساسياً من عمل الوزارة، بالتوازي مع التحرك الدبلوماسي الهادف إلى حماية سيادة واستقراره.وخلال وجوده في السفارة، أشار رجي إلى أنه سبق أن تولى إدارة الشؤون السياسية فيها بين عامي 1995 و1999، معرباً عن سعادته بالعودة إليها ولقاء عدد من الموظفين الذين عمل معهم خلال تلك المرحلة.وفي سياق زيارته إلى واشنطن، التقى رجي في مقر السفارة عدداً من الإعلاميين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة، ووضعهم في أجواء نتائج محادثاته مع المسؤولين ، كما عرض أبرز الأولويات التي تعمل عليها الدبلوماسية اللبنانية خلال المرحلة المقبلة.